TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - Nestlé Canada procède au rappel de DRUMSTICK desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Vanille et tourbillons de chocolat (lot 105303735). Ce produit a été initialement rappelé le 16 avril 2021; le rappel fait l'objet d'une nouvelle publication, car une petite quantité du produit a été distribuée par erreur. Le produit n'a été expédié qu'à des endroits limités dans l'Est ontarien, au Québec et dans les Provinces de l'Atlantique. Ce rappel ne touche aucun autre produit Drumstick ou Nestlé au Canada.