Dans le communiqué Nestlé Canada procède au rappel de desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Caramel et de desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Vanille et tourbillons de chocolat, diffusé le 16-Apr-2021 par Nestle Canada Inc. sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le titre. "Desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Caramel " aurait dû être "DRUMSTICK desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Caramel". La copie complète et corrigée suit :

Nestlé Canada procède au rappel de DRUMSTICK desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Caramel et de desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Vanille et tourbillons de chocolat

TORONTO, le 16 avril 2021 /CNW/ - Nestlé Canada procède au rappel de DRUMSTICK desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Caramel et desserts glacés en cornet Sans produits laitiers Vanille et tourbillons de chocolat. Ce rappel ne touche aucun autre produit Drumstick ou Nestlé au Canada.