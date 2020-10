NORTH YORK, ON, le 5 oct. 2020 /CNW/ - En préparation de la période de l'Halloween, Nestlé Canada lance aujourd'hui le Projet : Citrouille rouge, une initiative pancanadienne visant à encourager les familles à avoir du plaisir tout en demeurant en sécurité durant l'Halloween.

« Nous savons que cette Halloween sera différente des autres années, et notre priorité absolue est la sécurité, a déclaré Chandra Kumar, responsable de secteur principal, Produits de confiserie - Nestlé Canada. L'Halloween est une tradition importante pour les enfants et les familles, et une nouvelle étude d'Abacus Data indique que huit parents canadiens sur dix prévoient célébrer l'Halloween avec leur famille de diverses manières cette année. Nestlé Canada est fière de faire partie de la tradition de l'Halloween, et c'est pourquoi nous avons lancé le Projet Citrouille rouge, une initiative visant à préserver l'esprit de cette fête tout en aidant les familles à être créatives et à demeurer en sécurité, quelle que soit la manière dont elles choisissent de célébrer. »

Nestlé Canada a collaboré avec des partenaires de l'industrie, dont Produits alimentaires et de consommation du Canada, le Conseil canadien du commerce de détail et Today's Parent, pour créer des directives et des recommandations de sécurité afin d'aider les familles à célébrer en toute sécurité cette année. Les familles peuvent consulter le site Web projetcitrouillerouge.ca pour obtenir des conseils de sécurité, des activités familiales imaginatives et des projets de bricolage. Nestlé invite les familles à créer une citrouille rouge et à la mettre bien évidence chez elles en signe de rappel des règles de sécurité pour leur voisinage. Des autocollants et des pochoirs sont disponibles à l'adresse projetcitrouillerouge.ca et chez les grands détaillants partout au Canada, jusqu'à épuisement des stocks.

En tant que chef de file du marché des confiseries d'Halloween, Nestlé Canada a toujours contribué à rendre la fête d'Halloween plus sûre en veillant à ce que les produits Nestlé Minis, KIT KAT, COFFEE CRISP, AERO et SMARTIES soient fabriqués localement dans une usine sans arachides située à Toronto.

À propos de l'étude d'Abacus Data : Les nouvelles données recueillies par Abacus dans le cadre d'une étude commandée par Produits alimentaires et de consommation du Canada et le Conseil canadien du commerce de détail, menée entre le 28 août et le 2 septembre 2020 auprès d'un échantillon national représentatif de 2 286 adultes canadiens.

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Au Canada, Nestlé fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment CUISINE MINCEUR, NESQUIK, NESTLÉ BON DÉPART, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ, NESTLÉ PURE LIFE et NESTLÉ DRUMSTICK. Ses 4 500 employés répartis dans des adresses partout au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. En 2016, Nestlé a célébré ses 150 ans. Elle est présente au Canada depuis 1887. On peut trouver de plus amples renseignements à l'adresse https://www.corporate.nestle.ca/fr.

