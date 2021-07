MONTRÉAL, le 19 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le développement durable étant au cœur des valeurs de l'entreprise, Nespresso est fière d'annoncer qu'elle a été nommée « Entreprise la plus durable de l'industrie de transformation du café 2021 » par le magazine World Finance. Cette importante reconnaissance du travail des 30 dernières années va de pair avec la récente publication des résultats finaux de The Positive Cup, la stratégie de développement durable de Nespresso incluant une série d'objectifs ambitieux sur le café, le climat et l'aluminium, le matériau recyclable à l'infini à partir duquel les capsules Nespresso sont créées.

Avec ce prix, le jury international reconnaît les réalisations de Nespresso en matière de développement durable. « Le jury a notamment reconnu l'alignement de Nespresso sur l'Accord de Paris, sa contribution à 11 des 17 objectifs de développement durable (ODD), son approche holistique envers le développement durable et sa feuille de route vers la carboneutralité et la circularité », a précisé Monika Wojcik, responsable des projets spéciaux au magazine World Finance.

L'engagement de Nespresso en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable est authentique et constant. L'entreprise se positionne comme pionnière dans l'analyse de la durabilité fondée sur des données, ce qui a également été reconnu par le magazine World Finance dans sa décision. Les juges ont entre autres évalué l'entreprise sur son analyse de l'impact environnemental et de la protection de la biodiversité.

Le développement durable est profondément ancré dans l'ADN de Nespresso. Parmi de nombreuses initiatives, le jury a souligné le partenariat de l'entreprise avec Rainforest Alliance pour créer le Programme AAA pour une qualité durable™, son modèle unique d'approvisionnement en café, son rôle de premier plan dans l'Initiative pour la gestion responsable de l'aluminium et ses ambitions en matière de recyclage des capsules.

« La durabilité est au cœur de ce que nous faisons. Je suis fier des réalisations que nous avons déjà accomplies en développant la culture et le recyclage durables du café, en permettant le recyclage des capsules à l'échelle de l'industrie, en réduisant l'empreinte carbone par tasse de café Nespresso et en déployant des efforts d'agroforesterie dans les régions productrices de café. Je suis très heureux de voir ces efforts reconnus par le magazine World Finance. L'innovation et les actions collectives nous aideront à accélérer le pas dans cette décennie décisive. Les entreprises doivent faire partie des solutions et Nespresso continuera à préserver l'avenir de notre planète et la vie des gens, une tasse de café à la fois », a déclaré Jérôme Perez, responsable global du développement durable chez Nespresso.

Des données concluantes et des résultats concrets pour soutenir cette reconnaissance

Nespresso a su démontrer de manière tangible ses progrès en matière de développement durable avec la publication des résultats de The Positive Cup, sa stratégie de durabilité 2014-2020. Grâce à cette initiative, l'entreprise a investi près de 796 millions de dollars CAD pour faire progresser la durabilité de ses activités, allant de l'approvisionnement en café durable et certifié, à la réduction de son empreinte carbone, au recyclage des capsules en aluminium. Voici quelques-uns des principaux résultats obtenus par la marque.

Progrès dans l'approvisionnement durable en café

Les résultats de The Positive Cup ont révélé que plus de 93 % du café de Nespresso est désormais approvisionné de manière durable grâce à son Programme AAA pour une qualité durable™, contre 84 % en 2014, dont 48 % de café certifié, soit une hausse de 9 points depuis 2014.

ont révélé que plus de 93 % du café de est désormais approvisionné de manière durable grâce à son Programme AAA pour une qualité durable™, contre 84 % en 2014, dont 48 % de café certifié, soit une hausse de 9 points depuis 2014. Construire des communautés fermières plus fortes et plus résilientes a toujours été au cœur des activités de Nespresso. L'entreprise continue de mener des projets innovants pour aider à protéger le bien-être des caféiculteurs en développant des programmes d'épargne retraite innovants et des régimes d'assurance récolte. Aujourd'hui, plus de 2 000 caféiculteurs en Colombie et 1 500 en Indonésie ont mis en place un système d'épargne retraite. Plus de 4 700 caféiculteurs colombiens sont inscrits à l'assurance récolte, ce qui représente plus de 15 000 hectares assurés.

Une approche visionnaire en matière de recyclage et d'aluminium

Nespresso a atteint un taux de recyclage mondial de 32 % à la fin de 2020, un pourcentage en hausse de 17 % depuis 2014. Plus de 90 % de ses consommateurs dans le monde ont accès à une solution pratique de recyclage des capsules usagées.

a atteint un taux de recyclage mondial de 32 % à la fin de 2020, un pourcentage en hausse de 17 % depuis 2014. Plus de 90 % de ses consommateurs dans le monde ont accès à une solution pratique de recyclage des capsules usagées. Les efforts de recyclage de Nespresso couvrent 59 pays, avec des systèmes de recyclage dédiés au sein de 54 pays. La marque partage également avec 5 pays son infrastructure avec d'autres fabricants de capsules. Dans 38 pays, Nespresso propose une option de « recyclage à domicile » qui permet aux consommateurs de faire collecter leurs capsules usagées à leur lieu de résidence.

couvrent 59 pays, avec des systèmes de recyclage dédiés au sein de 54 pays. La marque partage également avec 5 pays son infrastructure avec d'autres fabricants de capsules. Dans 38 pays, propose une option de « recyclage à domicile » qui permet aux consommateurs de faire collecter leurs capsules usagées à leur lieu de résidence. Nespresso a ouvert la voie à la création de la toute première norme durable en matière d'aluminium vierge, en tant que membre fondateur de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI). L'ASI a établi les toutes premières normes mondiales pour l'aluminium produit de manière durable et responsable.

Réductions significatives de l'impact sur le climat

L'entreprise a réduit l'empreinte carbone d'une tasse de café Nespresso de 24 % par rapport à 2009, en investissant dans le développement de l'utilisation des énergies renouvelables, en introduisant l'éco-conception dans les produits, en s'approvisionnant en matériaux à faible teneur en carbone et en optimisant la logistique.

en carbone et en optimisant la logistique. Ces avancées s'ajoutent à un investissement de plus de 20 millions de dollars CAD dans des solutions climatiques naturelles depuis 2014. En collaboration avec de nombreux partenaires dont Pur Projet, Nespresso avait planté plus de 5,2 millions d'arbres à la fin de 2020.

Initiatives canadiennes

Nespresso joue un rôle clé dans la réduction des matières résiduelles à travers le pays avec la mise en place de solutions de recyclage innovantes. Depuis plus de 25 ans à travers le monde. Au Canada, notons entre autres la solution du sac noir, qui permet aux consommateurs de rapporter leurs capsules en aluminium usagées dans une boutique Nespresso ou dans un point de collecte partenaire, et la solution du sac rouge, qui permet de déposer les capsules d'aluminium usagées dans une boite postale de Postes Canada ou à un bureau de poste. La solution du sac vert, quant à elle, permet aux citoyens des municipalités participantes de déposer leurs capsules Nespresso en aluminium usagées dans un sac vert, puis à placer ce dernier dans leur bac de recyclage à la maison. La disponibilité de ces solutions varie selon le lieu de résidence des consommateurs.

Ces sacs, entièrement recyclables, sont ensuite envoyés au centre de tri, puis confiés à un partenaire local pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l'aluminium. L'aluminium est revalorisé et le marc de café est utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes locales, le tout sans occasionner de frais additionnels pour les consommateurs ou les municipalités.

« Comme le témoignent nos solutions de recyclage, Nespresso s'est engagé à en faire toujours davantage pour améliorer son impact en matière de durabilité. Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux dans les quatre domaines où nous pouvons avoir le plus grand impact positif en tant qu'entreprise : le café, l'aluminium, le climat et notre propre activité. Nous sommes déterminés à poursuivre notre travail », explique Julie Pomerleau, vice-présidente marketing et communications corporatives chez Nespresso Canada.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 110 000 fermiers répartis 15 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 82 pays et emploie plus de 13 900 personnes. En 2018, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 809 boutiques dans 532 villes. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-Nespresso.com.

SOURCE Nestle Nespresso SA

Renseignements: Julie Pomerleau, Vice-présidente marketing et communications corporatives, Nestlé Nespresso Canada ; Renseignements média: Emilie Tremblay-Potvin, Conseillère principale, H+K Stratégies, Tel : 514 557 6737, Courriel : [email protected]