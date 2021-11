Nespresso Canada remet 100 000$ à Arbres Canada

Une contribution permettant la plantation de milliers d'arbres au Québec en 2022

MONTRÉAL, QC, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des célébrations entourant sa campagne des fêtes inspirée des Merveilles de la forêt, Nespresso Canada est heureuse d'annoncer un don de 100 000 $ à l'organisme Arbres Canada afin de supporter son Programme national de verdissement visant à reverdir des lieux ayant besoin d'être boisés ou reboisés, et contribuant, par le fait même, à l'assainissement de l'air et des cours d'eau. Ce sont 20 000 arbres qui seront plantés grâce au don de Nespresso Canada, dont plusieurs milliers au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

Au Québec, des semis sont plantés sur des sites spécifiques à des fins de reboisement ou de boisement, ce qui contribuera à des avantages connexes, notamment la restauration de l'habitat pour la faune, l'augmentation de la stabilité à long terme de l'écosystème, la réduction du ruissellement et des inondations et l'augmentation de la diversité.

Des actions concrètes au sein d'initiatives ciblées

Depuis près de 20 ans, Nespresso s'engage à protéger la nature par le biais de projets d'agroforesterie visant à supporter les écosystèmes dont dépendent ses plantations de café. Souhaitant constamment aller au-delà de la culture du café et dans l'optique de soutenir les communautés où elle est implantée, la collaboration entre Nespresso Canada et Arbres Canada s'ajoute aux engagements actuels de l'entreprise en matière de développement durable.

« La conservation des forêts joue un rôle important dans la vision de durabilité de Nespresso. La campagne des fêtes inspirée des Merveilles de la forêt vise à mettre en lumière des gestes concrets afin de contribuer à protéger notre planète. En effet, sur le volet global, Nespresso contribue à protéger 10 millions d'arbres de la forêt amazonienne, dans la région de La Pedrera en Colombie. Nous souhaitions également avoir une incidence positive sur nos écosystèmes locaux, en nous associant avec un organisme canadien dédié à la plantation et à l'entretien d'arbres », souligne Madame Julie Pomerleau, vice-présidente marketing et communications corporatives chez Nespresso Canada.

Arbres Canada, organisme dédié à la plantation d'arbres à l'échelle du pays se réjouit également de cette nouvelle collaboration avec Nespresso. « Arbres Canada est ravi de pouvoir compter sur l'appui de Nespresso et de partager avec cette dernière la même volonté de contribuer à la protection de notre planète par la plantation d'arbres et de faire bénéficier de nombreuses collectivités des bienfaits des actions de verdissement », témoigne Danielle St-Aubin, directrice générale d'Arbres Canada. « La plantation d'arbres est une solution pratique et économique à la protection de notre planète, tout en permettant de la rafraîchir et de l'embellir de manière simple et naturelle. Nous saluons Nespresso Canada pour son engagement environnemental et son soutien à la revalorisation de nos espaces verts ».

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l'entretien des arbres dans des environnements ruraux et urbains. Grâce à nos programmes et à nos efforts de recherche et d'engagement, nous avons aidé à rétablir le couvert forestier de zones dévastées par des catastrophes naturelles, accompagné des collectivités dans la gestion de leurs forêts urbaines, soutenu plus de 700 projets de verdissement de cours d'école et organisé des conférences sur la forêt urbaine. Jusqu'à présent, nous avons planté plus de 83 millions d'arbres avec nos commanditaires et partenaires communautaires. Pour plus d'informations : www.Arbrescanada.ca

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 120 000 fermiers répartis dans 15 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et leurs environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, garantissant un approvisionnement durable en café de haute qualité et améliorant les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 82 pays et emploie plus de 13 900 personnes. En 2020, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 816 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-Nespresso.com.

L'entreprise de café la plus durable au monde

Le développement durable est profondément ancré dans l'ADN de Nespresso. Récemment nommée « Entreprise la plus durable de l'industrie de transformation du café 2021 » par le magazine World Finance, l'entreprise a su démontrer de manière tangible ses progrès en matière de développement durable avec la publication des résultats de The Positive Cup, sa stratégie de durabilité 2014-2020.

