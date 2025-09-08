MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est fière d'annoncer que Nermine Saad et Ruth Rojas ont été nommées lauréates du prix « Women in Supply Chain » 2025 par Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive. Ce prix annuel récompense les femmes chefs de file dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, dont les contributions, le mentorat et le leadership contribuent à façonner un secteur plus inclusif et plus résilient.

Mme Saad a été récompensée dans la catégorie Trailblazers (Pionnières), en reconnaissance de sa capacité à mener des changements transformationnels et à établir de nouvelles normes en matière de leadership dans la chaîne d'approvisionnement. Mme Rojas, quant à elle, a été sélectionnée dans la catégorie Workforce Innovator (Innovatrice en matière de main-d'œuvre), en hommage à son engagement en faveur de la formation, de la collaboration et du développement de la main-d'œuvre dans les chaînes d'approvisionnement de distribution et des soins de santé.

« Nermine et Ruth sont le genre de leaders qui font bouger les choses, non seulement chez Tecsys, mais aussi dans l'ensemble du secteur de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Shannon Karl, directrice générale du marketing chez Tecsys. « Elles allient une expertise approfondie à une approche réfléchie et centrée sur les personnes, et c'est ce qui les distingue. Elles ont gagné la confiance de leurs clients et de leurs collègues grâce à leur leadership clair et empathique, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer des changements complexes. »

En tant que responsable des services applicatifs au sein de l'équipe des services professionnels de Tecsys, Mme Saad joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de logiciels à fort impact pour les organisations du secteur de la santé et de la chaîne d'approvisionnement dans toute l'Amérique du Nord. Son souci de l'excellence opérationnelle, de l'adoption des systèmes et de la collaboration interfonctionnelle lui a valu d'être reconnue comme une conseillère de confiance tant par les clients que par les équipes internes. Grâce à son mentorat et à son leadership, elle continue de façonner un avenir plus prometteur pour la profession.

Bénéficiant de plus de 15 ans d'expérience dans la logistique, le service à la clientèle et les opérations d'entreposage, Ruth Rojas apporte une expertise approfondie et un leadership axé sur les personnes à son rôle dans le cadre de la mise en œuvre de déploiements WMS à grande échelle. Son travail couvre les évaluations opérationnelles, la conception de solutions et l'assistance à la mise en service pour certains des environnements de distribution les plus exigeants d'Amérique du Nord. Connue pour sa capacité à faire le lien entre des technologies complexes et les réalités du terrain, Mme Rojas gagne systématiquement la confiance des clients et dirige des projets qui apportent des améliorations mesurables en termes de productivité, de conformité et de visibilité.

« Chaque année, les lauréates m'impressionnent. Malgré les perturbations, l'incertitude économique et les autres défis auxquels le secteur fait face, ces femmes lauréates du prix Women in Supply Chain accomplissent des choses remarquables pour leurs communautés, leurs organisations et leurs équipes », a déclaré Marina Mayer, rédactrice en chef de Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive, et cofondatrice du Women in Supply Chain Forum. « En lien avec le thème du Women in Supply Chain Forum de cette année, ces femmes leaders dans le domaine de la logistique montent en puissance : elles renforcent les filières de leadership, mettent en œuvre une approche managériale axée sur les personnes, lancent de nouveaux produits et transforment la façon dont l'industrie perçoit les femmes dans la chaîne d'approvisionnement. Je ne pourrais être plus fière des lauréates de cette année. »

Pour consulter la liste complète des lauréates, visitez le site https://sdce.me/rxh91fyk. Les lauréates seront mises à l'honneur lors du Women in Supply Chain Forum de cette année, lequel se tiendra du 18 au 20 novembre 2025 à Clearwater Beach, en Floride. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.WomenInSupplyChainForum.com.

