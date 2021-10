TORONTO, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens, a remis au conseil exécutif de l'ABC sa résignation de son poste actuel, qui sera en vigueur le 23 décembre 2021. M. Parmenter a joint l'ABC en mai 2017, et le conseil exécutif a entamé le processus de recherche pour son remplaçant.

« Ce fut un honneur pour moi de servir le secteur bancaire canadien et de diriger cette prestigieuse organisation pendant près de cinq ans, a affirmé M. Parmenter. Il est gratifiant de savoir que, aujourd'hui, l'ABC est une organisation plus forte, plus moderne et plus efficace grâce à des professionnels dévoués, remplis d'un talent et d'une expertise impressionnants. Leur travail acharné et leur ingéniosité ont contribué à l'orientation du leadership des banques canadiennes à travers une pandémie mondiale qui a vu notre secteur soutenir infailliblement les petites entreprises, les collectivités, les gouvernements et les citoyens face aux énormes perturbations et incertitudes. Je souhaite à tous les membres de l'équipe un succès continu et le meilleur pour l'avenir. »

« Au nom du conseil exécutif de l'ABC, je tiens à remercier Neil pour son grand apport à l'ABC et pour son extraordinaire gérance tout au long de la pandémie, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services aux particuliers et aux entreprises, RBC, et président du conseil exécutif de l'ABC. Le secteur bancaire a bénéficié de son expérience et de son point de vue et nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. »

Au cours des prochaines semaines, le conseil exécutif et l'équipe de direction de l'ABC travailleront avec M. Parmenter pour assurer une transition harmonieuse de ses responsabilités avant son départ.

