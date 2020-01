Neil McLaughlin, de RBC, président du Conseil exécutif de l'Association des banquiers canadiens

M. McLaughlin, membre du Groupe de la direction de RBC, est chef de groupe, Services aux particuliers et aux entreprises. À ce titre, il est responsable des activités de RBC au Canada, aux États‑Unis et dans les Antilles, y compris dans les secteurs des services financiers aux particuliers et des services financiers commerciaux, des cartes de crédit et des solutions de paiement.

« Les avancées technologiques, les attentes évolutives des clients et l'environnement concurrentiel en mutation redéfinissent les modes d'accès aux services bancaires », a déclaré M. McLaughlin. « Durant cette période de changement, je suis déterminé, avec mes collègues au Conseil exécutif de l'ABC, à veiller à ce que le secteur bancaire canadien maintienne sa place de chef de file mondial des services, de l'innovation et de la sécurité dans le domaine bancaire. »

M. McLaughlin succède à titre de président du Conseil à Mme Teri Currie, Chef de groupe, Services bancaires personnels au Canada, de Groupe Banque TD, qui termine son mandat de deux ans et continuera à siéger au Conseil exécutif.

« Le leadership de Mme Currie était inestimable pour le travail du Conseil exécutif. Nous saluons les importants efforts qu'elle a investis durant son mandat », a affirmé M. Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'ABC. « L'ABC et ses membres tireront un grand avantage des profondes connaissances et de la vaste expérience de M. McLaughlin, surtout dans le contexte de notre ambitieux programme qui vise à modeler l'avenir des activités bancaires au profit de tous les Canadiens. »

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

