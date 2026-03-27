Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente de principe avec les avocats et notaires de la fonction publique

QUÉBEC, le 27 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, annonce une entente de principe avec Les avocats et notaires de l'État québécois, unité fonction publique (LANEQ-FP).

Cette entente concerne près de 1 200 avocats et notaires œuvrant dans les des ministères et organismes de la fonction publique. Elle vise à améliorer à la fois la qualité des services rendus à la population et les conditions de travail.

Comme pour toute négociation, les modalités de l'entente demeureront confidentielles jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur son contenu.

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http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : Maxime Belanger, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Téléphone : 438 838-3952, [email protected] ; Relations avec les medias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]