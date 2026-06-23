/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant les marchés publics/

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, invite les représentants des médias à une conférence de presse en lien avec les marchés publics. Pour l'occasion, elle sera en compagnie de M. Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales, et de M. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Accréditation

Pour participer à l'évènement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

DATE : Le 23 juin 2026



HEURE : 11 h



LIEU : Saint-Georges* * L'adresse précise de l'activité sera transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]