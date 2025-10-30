Négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic - Québec annonce une entente avec l'Association des biochimistes cliniques du Québec

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des secteurs public et parapublic, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau, ainsi que le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent une entente avec l'Association des biochimistes cliniques du Québec (ABCQ).

Cette entente entérinée par les biochimistes cliniques est d'une durée de huit ans (2020-2028). Elle reconnaît leur expertise et permettra d'améliorer l'organisation du travail ainsi que la dispensation de services dans les établissements.

Lien connexe :

http://www.tresor.gouv.qc.ca/negos

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

Source : Maxime Bélanger, Directeur des communications, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor, Téléphone : 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Secrétariat du Conseil du trésor, Téléphone : 418 781-9520, [email protected]