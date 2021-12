NÉGOCIATIONS - Les agents correctionnels font pression sur le Conseil du trésor

QUÉBEC, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les agents des services correctionnels du Québec ont accentué la pression sur le gouvernement, mardi matin, en manifestant devant les bureaux du Conseil du trésor à Québec au moment où les négociations entre les parties syndicale et patronale se poursuivaient à l'intérieur.

« Nos membres sont venus de partout au Québec pour exiger la reconnaissance qu'ils méritent », affirme Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN). « Ça fait vingt mois que notre convention est échue. Le temps est venu de passer aux choses sérieuses. »

En novembre dernier, les membres du syndicat ont d'ailleurs voté à 97 % en faveur d'un mandat de moyens de pression lourds afin de faire monter la pression d'un cran et de soutenir leur comité de négociation au moment où les pourparlers s'intensifient et que la question salariale est toujours en suspens.

« Les services correctionnels n'échappent pas à la crise de pénurie de main-d'œuvre qui sévit partout au Québec, explique Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Avec la pandémie de COVID-19 qui continue de faire rage dans les établissements de détention, l'exercice du travail des agents des services correctionnels est devenu encore plus dangereux qu'il ne l'était déjà. Les agentes et les agents de la paix du Québec doivent enfin être reconnus à leur juste valeur. C'est pourquoi le Conseil du trésor doit impérativement mettre en place les moyens pour attirer et retenir le personnel qui effectue quotidiennement ce travail essentiel à la sécurité de notre société. »

Le manque de personnel figure parmi les problèmes qui minent grandement le réseau carcéral québécois, estime le président du SAPSCQ-CSN. À l'heure actuelle, près de 400 postes demeurent vacants, et ce, depuis plusieurs mois - sans compter les quelque 300 agents qui sont en absence prolongée.

Selon un sondage commandé à la firme Léger par le SAPSCQ-CSN, moins du quart des Québécoises et des Québécois affirment qu'ils accepteraient de travailler comme agente ou agent de services correctionnels, ce qui explique en partie les difficultés de recrutement.

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la FEESP-CSN et à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

Fondée en 1947, la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

SOURCE CSN

Renseignements: Guillaume Francœur, conseiller aux communications-CSN, [email protected] ou 514 809-8532