Vigile de solidarité à l'établissement de détention de Sorel-Tracy - Déclaration commune des organisations affiliées à la CSN

SOREL-TRACY, QC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Lors d'une vigile qui s'est tenue ce vendredi 13 décembre 2024 à l'établissement de détention de Sorel-Tracy, le Syndicat des agents en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN), la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, le Conseil central de la Montérégie-CSN et la Confédération des syndicats nationaux se sont rassemblés afin de soutenir cette déclaration commune.

Par la présente, les organisations affiliées à la CSN tiennent à livrer un message de solidarité et de soutien à l'agent en services correctionnels Michel Junior Blanchet, à sa famille, à ses proches et à ses collègues. L'ASC Blanchet a été victime d'une agression d'une grande violence le dimanche 1er décembre 2024 à l'établissement de détention de Sorel.

En milieu carcéral, les enjeux de santé et de sécurité au travail sont nombreux et peuvent être très lourds de conséquences. Les nombreux problèmes auxquels les ASC sont confrontés dans les établissements de détention du Québec - que ce soit la violence extrême, la surpopulation ou le manque criants d'effectifs - sont largement documentés et connus des pouvoirs publics. Malgré cette connaissance des faits, depuis plusieurs années, la situation se détériore, l'insécurité est permanente et les lésions physiques et psychologiques touchent un nombre toujours plus élevé d'ASC.

Pour toutes les organisations affiliées à la CSN, tous les milieux de travail doivent offrir un soutien adapté aux besoins précis du terrain.

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN et à la CSN depuis 2006. Il représente plus de 2800 agentes et agents de la paix en services correctionnels répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements : Martin Petit, [email protected], Communications - Confédération des syndicats nationaux, 514 894-1326