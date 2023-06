Négociations - Le gouvernement doit améliorer les conditions de travail du personnel de soutien scolaire, il est incontournable

QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Dans le cadre des négociations, le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost, rappelle au ministre de l'Éducation que « le personnel de soutien scolaire est incontournable, il ne peut faire fi de notre apport inestimable dans le milieu de l'éducation. Les négociations sont difficiles quand les vis-à-vis patronaux veulent détériorer les conditions de travail ».

Livrer le message à la FCSSQ

Le gouvernement n'est pas seul dans ces négociations, il a obtenu des mandats de différents organismes, dont la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ). M. Pronovost dénonce « la récupération patronale qui compromet les droits que le personnel de soutien scolaire avait obtenus au fil des dernières années. Nous livrons aujourd'hui un message à la FCSSQ pour qu'elle tienne compte de nos réalités, nous avons encore un nombre important de postes avec un petit nombre d'heures, il faut cesser d'être pingre et offrir des horaires où les personnes ne sont pas obligées d'aller chercher un deuxième ou un troisième emploi pour vivre ».

Demandes de la FPSS-CSQ

Le personnel de soutien scolaire représente 40 % des personnes travaillant dans les écoles de la province. Que ce soit le personnel administratif, manuel, technique, paratechnique ou des services directs aux élèves, ces personnes contribuent à l'éducation en appuyant le travail du personnel enseignant, professionnel et de direction. M. Pronovost déclare « Sans le personnel de soutien scolaire, les écoles et les centres ne pourraient pas fonctionner, les offres patronales ne reflètent pas notre importance et notre apport essentiel en éducation. Nous sommes des incontournables ».

Améliorer la qualité des emplois du personnel de soutien scolaire

Le problème de la pénurie de personnel représente un enjeu majeur pour les membres de la FPSS-CSQ. Nous réclamons des mesures bien précises pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel. « Cela passe par des emplois de qualité avec des postes à temps complet, la fin des horaires brisés, la valorisation de tous les emplois de soutien scolaire et la conciliation famille-travail. Il faut des gestes concrets pour régler ces problèmes » conclut Éric Pronovost.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

