Négociations éclair à Saint-Prosper

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Fait rare dans les relations de travail dans le secteur municipal, après seulement une journée de négociation, le syndicat des employé(s) et la Municipalité de Saint-Prosper, dans la région de la Beauce, sont parvenus à une entente.

Il faut dire que les représentant(e)s de la partie patronale s'étaient déjà fait à l'idée de devoir faire des compromis et d'augmenter les salaires afin de retenir le personnel qui, un contexte de pénurie de main-d'œuvre, est d'autant plus précieux.

La nouvelle convention collective de la vingtaine de cols bleus et cols blancs comprendra dorénavant plusieurs améliorations, telles que l'ajout d'une journée de congé mobile et d'un jour férié ainsi que de deux jours de congé de maladie. De plus, les heures de libérations syndicales ont été bonifiées.

Sur le plan salarial, les syndiqué(e)s obtiendront une augmentation globale de 17 % sur cinq ans. Le contrat de travail prévoit également une hausse de 1 % de la participation de l'employeur au régime de retraite.

Le mécanisme pour l'assignation des heures supplémentaires a été rendu plus équitable et le quantum de vacances a aussi été amélioré.

« Je félicite les syndiqué(e)s pour leur solidarité et la partie patronale, pour sa lucidité. C'est dans un esprit d'ouverture que ces négociations se sont déroulées et c'est la population de Saint-Prosper qui va en profiter. Tout le monde est gagnant! », a déclaré Mario Jean, conseiller syndical du SCFP.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

