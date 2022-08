Négociations du secteur public - L'ensemble des profs de cégep s'unissent pour la négo!

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 août 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) annoncent avec enthousiasme la création de l'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC). Réuni.e.s dans le cadre de leur première instance commune, les représentantes et représentants des 61 syndicats de personnel enseignant du réseau collégial jettent les bases de la mobilisation en vue du renouvellement de leur contrat de travail, qui arrive à échéance le 31 mars 2023.

« L'alliance syndicale que nous annonçons aujourd'hui est un signe indéniable de solidarité constituant une réponse directe aux stratégies gouvernementales de négociation, qui visent trop souvent à nous diviser. Pour les profs que nous représentons, les discussions à venir devront également permettre de réaffirmer sur la place publique, notamment dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, l'importance des cégeps pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire québécois », de déclarer Caroline Quesnel et Youri Blanchet, respectivement présidente de la FNEEQ-CSN et président de la FEC-CSQ.

Rappelons également que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ont annoncé, le printemps dernier, la création d'un front commun de négociation pour les matières intersectorielles (salaires, droits parentaux, retraite et disparités régionales). Dans les prochaines semaines, une tournée de consultation des assemblées générales permettra aux membres des syndicats de professeures et professeurs de cégep de s'exprimer sur leur cahier commun de demandes sectorielles en vue du dépôt à la partie patronale prévu plus tard cet automne.

À propos

L'Alliance des syndicats de professeures et professeurs de cégep (ASPPC) regroupe l'ensemble des 61 syndicats du personnel enseignant du réseau collégial. Représentant plus de 20 000 personnes dans l'ensemble du Québec, l'ASSPC réunit les forces de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ) en vue du renouvellement des conventions collectives, qui arrivent à échéance en mars 2023. Cette alliance sectorielle s'ajoute au regroupement intersectoriel en front commun des centrales syndicales.

