Négociations dans le secteur préhospitalier - Les paramédics demandent la médiation

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Face à l'impasse dans les négociations pour le renouvellement des conventions collectives des 3300 paramédics membres de syndicats CSN, la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN demande au ministère du Travail de nommer une personne médiatrice-conciliatrice pour aider les parties à trouver un règlement satisfaisant.

Rappelons que les conventions collectives sont échues depuis avril 2023 et que les paramédics exercent la grève depuis le 6 juillet dernier. Parmi les éléments qui nuisent au progrès dans les négociations, notons les demandes du gouvernement visant à réduire la rémunération des paramédics, jusqu'à quatre dollars l'heure dans certains cas. De leur côté, les paramédics veulent convenir d'une échelle salariale qui reflétera, enfin, pleinement la valeur de leur travail.

Les parties ont convenu de poursuivre les négociations d'ici la nomination d'un médiateur afin de pouvoir progresser sur les sujets moins litigieux.

« Il est dans l'intérêt de tout le monde que nous trouvions un règlement satisfaisant dans les meilleurs délais, explique le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon. Les paramédics du Québec n'accepteront jamais de baisser leur salaire ! S'il est surprenant que le gouvernement le croie possible, on espère que l'arrivée d'une tierce personne nous aidera à remettre les négociations sur les rails. »

Les syndicats du secteur préhospitalier FSSS-CSN se réuniront le 21 octobre afin de faire le point sur l'avancement des négociations et de se doter d'un nouveau plan d'action.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : Jean-Pierre Larche, Service de l'information, CSN, 514 605-0757 ou [email protected]