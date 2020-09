Négociations dans le secteur de la santé : le SCFP et le SQEES-298 annonce une entente de principe importante sur la dotation à temps complet des PAB et ASSS

MONTRÉAL, le 25 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'équipe de négociation représentant les préposés aux bénéficiaires (PAB) et les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) affiliés au SCFP et aux SQEES-298 annonce une entente de principe importante sur la dotation à temps complet permanent, partout à travers la province.

« Nous avons réussi à négocier une entente qui répond aux besoins de nos membres, des patients et du gouvernement. Elle assure la stabilité recherchée dans notre réseau dans une perspective à long terme. Celle-ci était au cœur des négociations. Nous allons maintenant la présenter à l'ensemble de nos membres », dit la négociatrice pour le SCFP, Karine Cabana.

Les détails de l'entente de principe sur la dotation seront rendus publics à la suite des votes des assemblées générales pour entériner l'accord entre les parties.

« Il reste encore du travail à faire aux tables de négociation pour le renouvellement de la convention collective. Nos organisations sont prêtes à mettre toute l'énergie nécessaire pour en arriver rapidement à un règlement satisfaisant comme nous l'avons fait pour la dotation à temps complet des PAB et des ASSS », conclut Jennifer Genest, négociatrice pour le SQEES-298.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 24 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes âgées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sources : Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 ; Contact : Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected], Benoit Hamilton, 514-347-9836, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/