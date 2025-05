Négociations collectives dans la construction résidentielle - Nouvelle offre de l'Alliance syndicale : une offre qui ne tient pas compte de la capacité de payer des ménages, réitère l'APCHQ

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) prend acte de l'offre de l'Alliance syndicale, mais s'indigne que les négociations se fassent maintenant sur la place publique.

« Plusieurs offres ont été déposées par l'APCHQ au cours des derniers mois, et elles ont été toutes refusées, et ce, jusqu'à lundi dernier. L'offre reçue ce matin ne contient aucune différence notable de celle précédemment déposée par l'Alliance », s'étonne l'APCHQ.

À ce jour, l'Alliance syndicale réclame toujours une hausse salariale de 8,35 % la première année, puis 6 %, 5,5 % et 4,5 % les trois années suivantes pour un total de 24,35 %. L'APCHQ estime que cette demande générerait un coût supplémentaire direct de 55 000 $ sur une maison unifamiliale neuve.

« Les revendications syndicales actuelles ne tiennent pas compte de la capacité de payer des ménages, et ce, surtout dans un contexte de crise de l'habitation. Il faut le rappeler, les coûts de la main-d'œuvre représentent entre 40 % et 50 % des coûts payés par le consommateur. C'est un enjeu d'abordabilité. Pour l'APCHQ, il est primordial de protéger le portefeuille des Québécois et Québécoises », souligne l'APCHQ.

L'APCHQ rappelle l'importance d'une entente équilibrée qui tient compte à la fois de la capacité de payer des ménages, de maintenir les conditions enviables des travailleurs et des travailleuses et de s'assurer que tous les projets résidentiels soient réalisés.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et elle agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

