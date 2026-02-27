Négociations collectives 2025-2029 - Décision du conseil d'arbitrage : Les ménages paieront la facture, déplore l'APCHQ

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est préoccupée par la décision du conseil d'arbitrage dans le cadre des négociations collectives 2025-2029 et de son impact direct sur le portefeuille des Québécois•es.

Des hausses qui frappent directement les ménages

Construire dans le secteur résidentiel implique que la main-d'œuvre représente entre 40 % et 50 % des coûts de construction, une proportion nettement supérieure à celle des autres secteurs (industriel, institutionnel, génie civil). Aussi, lorsque les salaires augmentent, ce sont les citoyen•ne•s qui paient la facture, ce qui n'est pas le cas dans les autres secteurs, où ce sont principalement les entreprises ou le gouvernement qui en assument les coûts, qui sont de surcroît bien souvent déductibles d'impôt.

« L'APCHQ comprend et soutient l'importance d'offrir d'excellentes conditions aux travailleur•euse•s. Toutefois, ces conditions de travail sont imposées sans gains de productivité pour les compenser. L'abordabilité est ainsi encore plus fragilisée », s'inquiète l'APCHQ.

Au Québec, moins d'un locataire sur quatre croit pouvoir devenir propriétaire d'ici cinq ans. En se basant sur les plus récentes données de la SCHL, les augmentations salariales octroyées contribueront à faire grimper le prix médian des maisons neuves au Québec de près de 40 000 $ sur une période de trois ans.

L'APCHQ procédera à une analyse approfondie de la décision afin d'évaluer la situation et les impacts sur l'ensemble de l'industrie de la construction au Québec.

Décision de l'arbitrage (résidentiel lourd)

- Augmentation de 5% en 2026

- Augmentation de 5 % en 2027

- Augmentation de 4% en 2028

Décision de l'arbitrage (résidentiel léger)

- Augmentation de 5,5% en 2026

- Augmentation de 5,5% en 2027

- Augmentation de 4,5% en 2028

