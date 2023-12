Négociations 2023 - Propositions globales de règlements pour les membres du personnel de soutien scolaire affiliés à la FPSS-CSQ

MONTRÉAL, le 24 déc. 2023 /CNW/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est arrivée à des propositions de règlements globales avec le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF) et le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA).

Ces propositions touchent les conditions de travail sectorielles du personnel de soutien scolaire. Elles seront présentées lors du conseil fédéral des négociations (CFN) de la FPSS-CSQ, le 28 décembre. Si elles sont entérinées par les syndicats affiliés, lors du CFN, elles deviendront des ententes de principe.

Les négociations se poursuivent pour le renouvellement des conventions collectives du personnel de soutien scolaire des commissions scolaires crie et Kativik.

Toutefois le problème reste entier en ce qui a trait aux enjeux de la table centrale intersectorielle. Notamment, les enjeux salariaux et autres incontournables pour le personnel de soutien scolaire qui devront être réglés, afin d'éviter une reprise des moyens d'action en janvier.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

