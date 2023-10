Négociations 2023 - Le personnel de soutien scolaire vote en faveur de la grève

MONTRÉAL, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Les membres des syndicats affiliés à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) ont tenu leurs dernières assemblées générales hier. Les résultats des votes de ces accréditations tranchent à l'unanimité en faveur de la grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, explique : « Devant la fermeture du gouvernement du Québec, après bientôt un an de négociations, les membres ont voulu donner un signal fort. Nous allons suivre l'issue des votes des autres syndicats membres du Front commun, avant de préciser la suite de ces moyens d'action. »

Éric Pronovost dénonce : « Le ministre Drainville n'entend pas les demandes des membres du personnel de soutien scolaire et ne permet pas de régler rapidement les négociations comme le souhaitent nos membres. On est là! Prêts à fournir des efforts pour aboutir à un rapprochement. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une réelle volonté d'écouter les demandes syndicales, mais également d'effectuer un retour sur celles-ci. »

L'apport essentiel du personnel de soutien scolaire

Le personnel de soutien scolaire représente 40 % des personnes travaillant dans les écoles de la province. Que ce soit le personnel administratif, manuel, technique, paratechnique ou des services directs aux élèves, ces personnes contribuent à l'éducation en appuyant le travail du personnel enseignant, professionnel et de direction. M. Pronovost déclare : « Sans le personnel de soutien scolaire, les écoles et les centres ne pourraient pas fonctionner, les offres patronales ne reflètent pas notre importance et notre apport essentiel en éducation. »

Améliorer la qualité des emplois du personnel de soutien scolaire

Le problème de la pénurie de personnel représente un enjeu majeur pour les membres de la FPSS-CSQ. Nous réclamons des mesures bien précises pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel. « Cela passe par des emplois de qualité avec des postes à temps complet, la fin des horaires brisés, la valorisation de tous les emplois de soutien scolaire et la conciliation famille-travail. Il faut des gestes concrets ainsi qu'une écoute active du gouvernement pour régler ces problèmes », conclut Éric Pronovost.

Front commun

Les membres de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l'APTS concernés sont appelés à se prononcer démocratiquement, par vote secret. La tournée d'assemblées générales se tiendra jusqu'au 13 octobre 2023 et le Front commun fera le point sur la situation après cette date.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Martin Cayouette, Attaché de presse, FPSS-CSQ, 514 346-6934, [email protected]