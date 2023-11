Négociations 2023 - Le personnel de soutien scolaire rappelle ses demandes à la présidente du Conseil du Trésor

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le personnel de soutien scolaire rappelle ses demandes sectorielles en effectuant une plantation de 2 000 fanions On est là! devant le bureau de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, à Trois-Rivières. Nous avons des enjeux spécifiques pour le personnel de soutien scolaire dont il faut tenir compte dans le cadre des présentes négociations. « On a encore sept personnes sur dix qui n'ont pas de postes à temps complet », déclare Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ). Il poursuit : « Il faut rendre les postes plus attrayants pour que les personnes décident de travailler en éducation et y rester ».

Salaire moyen

Le salaire moyen du personnel de soutien scolaire est la moitié de celui des travailleuses et des travailleurs de la province. « Avec 26 484 $ par année, c'est très difficile de lutter contre la hausse du prix des aliments et du coût de la vie. Il faut changer ça, sinon la pénurie de main-d'œuvre atteindra des niveaux records dans nos établissements scolaires, ce qui va amener encore plus de bris de services », soutient M. Pronovost.

Augmenter les heures

Le problème de la pénurie de personnel représente un enjeu majeur pour les membres de la FPSS-CSQ. Nous réclamons des mesures bien précises pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel. « Cela passe par des emplois de qualité avec des postes à temps complet, la fin des horaires brisés, la valorisation de tous les emplois de soutien scolaire et la conciliation famille-travail. Il faut des gestes concrets ainsi qu'une écoute active du gouvernement pour régler ces problèmes », conclut Éric Pronovost.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

