Négociations 2020 - Votes en faveur des ententes de principes à la FPSS-CSQ

QUÉBEC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) annonce que les ententes de principe sectorielles et intersectorielles conclues en juin dernier avec le gouvernement ont été entérinées par la majorité de ses membres des conventions francophones et anglophones.

Ces derniers ont pu se prononcer lors des assemblées générales tenues au cours du mois de septembre par l'ensemble des syndicats affiliés à la FPSS-CSQ concernés par les conventions collectives S3, S12 et S13.

Ainsi, le renouvellement de la convention collective du personnel de soutien scolaire francophone et anglophone de la CSQ survient, à quelques jours près, deux ans après le début des négociations avec le gouvernement de François Legault.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 500 membres.

