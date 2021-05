Négociations 2020 - Le personnel de soutien scolaire de la FPSS-CSQ en grève

QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - En cette première journée de grève pour ses 33 000 membres, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) prévient le gouvernement qu'il ne s'agit que d'un début. Si celui-ci ne présente pas rapidement d'entente satisfaisante au personnel de soutien scolaire, il pourrait y en avoir d'autres.

« Nous avons obtenu en janvier dernier un mandat de grève de cinq jours de nos membres. Nous ne souhaitions pas en arriver là, c'est une solution de dernier recours, car ça veut dire que notre patron, le gouvernement, ne nous écoute pas autrement. Mais depuis la conférence de François Legault de dimanche, nos membres sont très fâchés, car aucune mention du personnel de soutien scolaire n'a été faite par le premier ministre, ou par Sonia Lebel. » raconte Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « On a clairement démontré par l'annonce de notre grève que nous sommes essentiels en éducation. Imaginez : les centres de services scolaires et commissions scolaires ont préféré fermer les écoles que d'offrir les services sans nous, ce qui leur était possible vu l'absence de piquets de grève. C'est la meilleure démonstration de notre importance qu'on aurait pu faire! Mais malgré ça, on a toujours aucune reconnaissance de la part du gouvernement. Pour lui, c'est comme si on n'existait même pas » ajoute-t-il.

Rappelons que les négociateurs de la FPSS-CSQ ont tenté de dénouer l'impasse aux tables de négociations de plusieurs manières depuis un an et demi, allant même jusqu'à provoquer un blitz de négociations avec le gouvernement, mouvement normalement initié par la partie patronale.

« On a fait preuve d'une bonne foi exemplaire depuis le début des négociations. On a innové les manières de faire, on a proposé des solutions aux problématiques qu'on soulevait et on a même accepté de négocier en mode exploratoire sous cloche de verre. Mais il faut être deux pour danser, et c'est le moment pour monsieur Legault de sortir ses claquettes » renchéri Éric Pronovost.

Rappel des centres de services scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS) touchés

Francophones :

Centre de services scolaire de l'Énergie

Centre de services scolaire de la Riveraine

Centre de services scolaire des Draveurs

Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Centre de services scolaire de la Jonquière

Centre de services scolaire des Trois-Lacs

Centre de services scolaire de Laval

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

Centre de services scolaire de la Région-de- Sherbrooke

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Centre de services scolaire des Îles

Centre de services scolaire des Patriotes

Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Centre de services scolaire du Fer

Centre de services scolaire du Littoral

Anglophones :

Commission scolaire Eastern Shores

Commission scolaire Eastern Townships

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 24 centres de services scolaires et 19 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 000 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Rébecca Salesse, attachée de presse, FPSS-CSQ, C : 418 953-6066, [email protected]; Claude Girard, Conseiller en communication, C : 514 237-4432, [email protected]

Liens connexes

http://fpss.lacsq.org/