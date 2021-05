Négociations 2020 - La FPSS-CSQ appréhende les bris de services

QUÉBEC, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - À la veille des grèves du 2 et 3 juin prochains de ses membres, la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) prévient le gouvernement et la population que les bris de services à moyen terme sont imminents. En effet, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre actuel et devant des besoins grandissants, il semble inévitable de subir ceux-ci.

« Si on lâche les négos maintenant, ou si le gouvernement impose un décret, il n'y aura aucune solution aux problématiques rencontrées. Et on fonce directement vers les bris de services. Il n'est pas attrayant pour les travailleuses et travailleurs de faire partie du personnel de soutien scolaire vu les piètres conditions de travail et salariales » explique le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost. « Nos journées de grève sont difficiles pour tous : d'abord pour les élèves qui ont eu une année difficile. Pour les parents aussi qui doivent s'organiser en conséquence. Et pour nos membres qui ont une pénalité financière importante, dans la mesure où ils ont déjà des salaires peu élevés. Mais ces grèves sont essentielles, car on se bat pour les services aux élèves! » renchérit-il.

Qu'est-ce qu'un bris de service?

Le concept de bris de services du personnel de soutien scolaire peut être flou pour plusieurs. Mais celui-ci aurait des répercussions très concrètes sur l'ensemble des enfants et des parents d'élèves. Il peut se traduire de plusieurs manières, selon la classe d'emploi touchée.

Quelques exemples de bris de service du personnel de soutien scolaire :

Les services de garde devraient faire des choix et ne pourraient plus être en mesure de fournir les services le matin, le soir ou sur l'heure du midi par exemple. Les parents devraient donc trouver une solution par eux-mêmes;

Les concierges ou ouvriers spécialisés devraient devoir délaisser certaines tâches faute de personnel. Par exemple, délaisser le pelletage l'hiver, ne plus pouvoir nettoyer les toilettes tous les jours, retarder la repeinte des lieux, etc.

Les élèves qui ont besoin d'avoir un accompagnement particulier en classe, avec une TES par exemple, pourraient ne plus en avoir la possibilité faute de personnel. Évidemment, tous les élèves de la classe seraient pénalisés par ce manque d'accompagnement.

Les conductrices et conducteurs d'autobus qui prennent leur retraite pourraient ne pas être remplacés, faute de candidats. Dans pareil cas, les parents devraient trouver eux-mêmes un moyen de reconduire et aller chercher leurs enfants à l'école.

« Des exemples comme ceux-là, il y en a plein. La situation est alarmante et on a l'impression que le gouvernement la minimise. S'il n'améliore pas drastiquement les conditions de travail et salariales de nos membres, on fonce droit dans le mur. C'est pour ça que, ni nos membres, ni les médias, ni les parents ne doivent lâcher! » renchérit monsieur Pronovost.

Rappel des grèves à venir

Le 2 juin de minuit 01 à 12 h, les conductrices et conducteurs d'autobus de la convention collective S13 seront en grève. Le 3 juin, le personnel de soutien scolaire francophone de la convention collective S3 sera en grève de minuit 01 à 12 h. Finalement, le 3 juin de midi à 20 h, ce sera au tour du personnel de soutien scolaire anglophone de la convention collective S12 d'exercer son droit de grève.

Centres de services scolaire (CSS) et commissions scolaires (CS) touchés

2 juin am (conducteurs d'autobus)

Commission scolaire Eastern Townships

3 juin am (personnel de soutien scolaire francophone)

Centre de services scolaire de l'Énergie

Centre de services scolaire de la Riveraine

Centre de services scolaire des Draveurs

Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Centre de services scolaire de la Jonquière

Centre de services scolaire des Trois-Lacs

Centre de services scolaire de Laval

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord

Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay

Centre de services scolaire de la Région-de- Sherbrooke

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Centre de services scolaire des Îles

Centre de services scolaire des Patriotes

Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Centre de services scolaire du Fer

Centre de services scolaire du Littoral

3 juin pm (personnel de soutien scolaire anglophone)

Commission scolaire Eastern Shores

Commission scolaire Eastern Townships

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 500 membres.

