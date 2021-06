Négociations 2020 - La FPSS-CSQ annonce une entente de principe pour ses membres des commissions scolaires anglophones

QUÉBEC, le 13 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) annonce avoir conclu une entente de principe sectorielle avec le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA).

« Nos membres des commissions scolaires anglophones travaillent quotidiennement pour le bien des élèves et des étudiants. Il était plus que temps que le gouvernement négocie sérieusement avec nous. Nous sommes très heureux du dénouement » déclare Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ.

L'entente survenue le 13 juin à 00 h 02 concerne le renouvellement des conventions collectives S12 (le personnel de soutien anglophone) et S13 (les conductrices et conducteurs d'autobus anglophones), et ce, jusqu'au 31 mars 2023. Celle-ci sera présentée aux représentants de Townships Regional Union of Support Staff (TRUSS-CSQ) et de Eastern Shores Union Support Staff (ESUSS-CSQ) au courant de la journée d'aujourd'hui. Lorsqu'il y aura entente globale, l'ensemble sera présenté aux membres.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 500 membres.

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Rébecca Salesse, attachée de presse, FPSS-CSQ, C : 418 953-6066, [email protected]

