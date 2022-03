Négociations 2020 - La FPSS-CSQ annonce une entente de principe pour ses membres de la Commission scolaire Kativik

QUÉBEC, le 19 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) annonce avoir conclu une entente de principe avec le Comité patronal de négociation (CPN) pour le personnel de soutien scolaire travaillant à la Commission scolaire Kativik.

« Cette entente survient neuf mois après les ententes conclues pour nos membres situés au sud du Québec. Il était plus que temps que le gouvernement négocie sérieusement avec nous ! » dénonce Éric Pronovost, président de la FPSS-CSQ. « Rappelons que, dans treize jours exactement, ça fera deux ans que nos membres du Nord sont sans contrat de travail » rappelle-t-il du même souffle.

L'entente survenue le 18 mars 2022 concerne le renouvellement de la convention collective S9, et ce, jusqu'au 31 mars 2023.

« Heureusement, malgré les très longues négociations, les gains acquis avec cette entente sont historiques pour nos membres. Surtout que, plus de 80 % du personnel de soutien scolaire de cette commission scolaire est natif du Nord. Il était plus que temps que le gouvernement reconnaisse leur travail, à la hauteur de leur apport » tient à souligner monsieur Pronovost.

Rappelons cependant que les négociations sont toujours en cours pour les membres de la Commission scolaire crie.

Faits saillants de l'entente

Une prime annuelle sera maintenant attribuée à tout le personnel de soutien scolaire travaillant au Nord;

Une subvention logement sera offerte à l'ensemble du personnel de soutien scolaire embauché localement au Nunavik;

Le transport de nourriture sera désormais payé pour l'ensemble des membres.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (CSQ) est le seul regroupement au Québec représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 33 500 membres.

