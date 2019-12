Négociation PF Résolu Comtois - opérations forestières - L'entente de principe est ratifiée par les membres de l'unité 3057 du syndicat Unifor

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'entente de principe conclue le 29 novembre 2019 entre le syndicat Unifor et Produits Forestiers Résolu a été ratifiée dans une proportion de 80 % par les membres de l'unité de la section locale 3057 au terme de l'assemblée.

À noter que les gains monétaires sont conformes en tout point au contrat modèle négocié dans le secteur des opérations forestières de l'est du Canada qui prévoit :

des augmentations salariales de 2 % les deux premières années et de 2,5 % les deux dernières;

0,40 $/heure d'ajustement salarial pour les opérateurs;

une amélioration à la sécurité d'emploi au niveau des semaines garanties de travail annuel;

une bonification du régime d'assurances collectives;

l'atteinte du plein salaire plus rapidement (1 000 heures et moins : 90 % du salaire et 1 001 heures et plus : 100 % du salaire);

bonification du régime de retraite (régimes de retraite hybrides, à compter du 1 er mai 2021, la rente normale est augmentée à 0,75 % du salaire final, à compter du 1 er mai 2021, le supplément d'appoint mensuel est augmenté de 16 $ à 17 $);

mai 2021, la rente normale est augmentée à 0,75 % du salaire final, à compter du 1 mai 2021, le supplément d'appoint mensuel est augmenté de 16 $ à 17 $); une contribution de 0,02 $/heure au Fonds communautaire canadien, etc.

Au surplus, plusieurs autres améliorations ont été obtenues, entre autres au niveau des heures supplémentaires, de la réduction de la période requise pour l'obtention de la permanence et du mouvement de main d'œuvre ce qui assure plus de stabilité aux travailleurs.

« Avec un pourcentage de 80 % en faveur des dernières offres, les membres, l'exécutif et moi-même sommes très satisfaits de cette nouvelle convention », a commenté Frédéric Auger représentant national d'Unifor.

L'unité représente près de 60 membres travailleurs forestiers au sein de la section locale.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Marie-Andrée L'Heureux, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 916-7373 marie-andree.lheureux@unifor.org

Related Links

http://www.uniforquebec.org