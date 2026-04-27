INVITATION AUX MÉDIAS - Journée de commémoration des travailleuses et travailleurs décédées ou blessées au travail English
Nouvelles fournies parConseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
27 avr, 2026, 13:35 ET
MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée de commémoration des personnes décédées ou blessées au travail, demain 28 avril, le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, l'union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) ainsi que les cinq syndicats de la construction tiendront un rassemblement conjoint afin de rappeler que les accidents du travail sont toujours en hausse. Dans ce contexte, les organisations dénoncent le projet de loi 27 de la CAQ, lequel prévoit une diminution importante du nombre de représentantes et représentants en santé et sécurité (RSS) présents à temps plein sur les chantiers de construction.
Quoi : Rassemblement syndical à l'occasion de la Journée de commémoration des personnes décédées ou blessées au travail
Qui :
- Confédération des syndicats nationaux (CSN)
- Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
- Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
- Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
- L'union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)
- Les cinq syndicats de la construction
Quand : Le mardi 28 avril, dès 14 h 30
Où : Devant le Complexe Desjardins, au 150, rue Sainte-Catherine O., Montréal
SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
Pour information : Geneviève Lambert-Pilotte, conseillère à l'information, Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Cellulaire : 514 266-7855, [email protected]
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