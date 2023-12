Négociation des enseignants - Le conseil fédéral de la FSE-CSQ et l'APEQ entérinent la proposition de règlement sectoriel

QUÉBEC, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Le conseil fédéral de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) se sont réunis aujourd'hui à Québec pour prendre connaissance de la proposition de règlement sectoriel convenue avec le gouvernement, qui a par ailleurs été entérinée par l'instance.

« Nous avions le mandat d'améliorer concrètement le quotidien des enseignantes et enseignants sur la base de nos trois priorités que sont la composition de la classe, l'allègement de la tâche et la rémunération. Nous avons pu convenir d'une proposition de règlement parce que nous avançons sur ces trois éléments », ont fait savoir Josée Scalabrini, présidente de la FSE‑CSQ, et Steven Le Sueur, président de l'APEQ.

Le conseil fédéral a convenu que le personnel enseignant qu'il représente prendra connaissance des éléments de la proposition de règlement et sera appelé à se prononcer en assemblée avant d'en faire connaître les détails sur la place publique. Conformément à la pratique établie en fédération, le projet de règlement sectoriel conservera cette appellation jusqu'à ce que les membres se soient prononcés.

Malgré la proposition de règlement survenue entre la FSE‑CSQ, l'APEQ et le gouvernement, le problème reste entier en ce qui a trait aux enjeux de la table centrale, dite intersectorielle. Notamment, les enjeux salariaux devront être réglés afin d'éviter une grève générale illimitée du Front commun en début d'année 2024.

Profils

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et est membre du Front commun.

Composée de 10 syndicats, l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ‑QPAT) représente plus de 8 000 enseignantes et enseignants de tous les secteurs d'enseignement des commissions scolaires anglophones du Québec. Elle négocie en cartel avec la FSE‑CSQ et est membre de la Fédération canadienne des enseignantes et enseignants (FCE) et du Front commun.

