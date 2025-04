/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Projet de loi no 94 en éducation - Passage de la FSE-CSQ en commission parlementaire/

QUÉBEC, le 22 avril 2025 /CNW/ - La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) présentera en commission parlementaire, ce mercredi 23 avril, vers 11 h 15, son mémoire portant sur le projet de loi no 94, Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et modifiant diverses dispositions législatives.

Veuillez noter que le président de la FSE-CSQ, M. Richard Bergevin, et la première vice‑présidente, Mme Karine Nantel, seront disponibles sur place pour des entrevues devant la salle Louis-Hippolyte-La Fontaine, avant la période d'audition, vers 11 h de même qu'après, vers 12 h.

Aide-mémoire

Quoi : Disponibilité pour les médias avant et après le passage de la FSE-CSQ en

commission parlementaire Qui : M. Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ

Mme Karine Nantel, 1re vice-présidente de la FSE-CSQ Quand : Le mercredi 23 avril, vers 11 h (avant l'audition de 11 h 15) et vers 12 h

(après l'audition) Où : Salle Louis-Hippolyte-La Fontaine (RC.184)

Hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

Profil de la FSE‑CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

