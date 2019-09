Négociation de conventions collectives - Le SFPQ ajoute des demandes irréalistes et déraisonnables

QUÉBEC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) fait exploser de près de 50% le coût de ses demandes par rapport à l'entente de principe qu'il jugeait pourtant lui-même satisfaisante en juillet. La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) déplore le caractère irréaliste et déraisonnable de ces demandes, ajoutées dès le retour à la table de négociations, qui ne peuvent servir de base à la poursuite des pourparlers.

La Sépaq enjoint donc la partie syndicale à revoir ses demandes. Ces dernières devront s'inscrire à l'intérieur du cadre financier établi conjointement entre la Sépaq et le Conseil du trésor.

« Les demandes syndicales sont tellement exagérées qu'il y a lieu de s'interroger sur la stratégie et les motivations derrière une approche aussi contreproductive », a déclaré le président-directeur général de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Deux avis de grève ont été reçus par la Sépaq la semaine dernière, avant même la reprise des négociations. Ils ciblent les 13 réserves fauniques, Sépaq Anticosti, le service des ventes et réservations du siège social ainsi que l'auberge Port-Menier entre le 21 et le 26 septembre. Un peu plus de 500 employés sont visés.

Dans l'éventualité d'un débrayage samedi prochain, la Sépaq mettra en branle son plan de contingence afin de préserver l'accès au territoire, aux zones de chasse et aux hébergements. Des opérations à effectif réduit pourraient avoir un impact sur certains services offerts, notamment les guides, les repas et la qualité du ménage dans le chalet. Une compensation sera offerte aux usagers advenant que leur séjour soit affecté.

La Sépaq demeure engagée envers la recherche d'une solution négociée satisfaisante pour les deux parties. Pour suivre l'évolution du dossier : www.sepaq.com

