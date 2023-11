Négociation dans le transport scolaire - Les salarié-es de chez Autobus Robert déclencheront la grève générale illimitée sous peu

BELŒIL, QC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue ce 10 novembre, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Robert-CSN (STTAR-CSN) ont adopté un mandat de grève générale illimitée à 89 %, par voie de scrutin secret.

« Le syndicat est rendu à négocier les clauses à incidences salariales et l'employeur n'entend pas verser la part des sommes qu'il a reçues du gouvernement afin de bonifier les salaires. Et comme dans presque tous les syndicats qui n'ont pas encore renouvelé leur contrat de travail, les salaires versés actuellement ne parviennent pas à attirer et à retenir les salarié-es nécessaires pour effectuer ses routes chaque jour. Et ce sont les enfants et leurs parents qui en paient le prix », précise Josée Dubé, présidente du Secteur transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

Au mois de février dernier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est lui-même intervenu sur la place publique afin d'appuyer les revendications du secteur du transport scolaire en soulignant que les chauffeuses et chauffeurs doivent avoir leur juste part.

« L'employeur devra reconnaître les nouvelles données salariales qui sont en vigueur dans le secteur du transport scolaire. Plusieurs règlements reconnaissent enfin le difficile travail des conductrices et des conducteurs. Tous les employeurs ont reçu une bonification variant de 15 à 30 % de la valeur de leurs contrats et cet argent doit se rendre dans les poches de celles et ceux qui conduisent les autobus, ajoute Frédéric Brun, président par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Si l'employeur veut régler la négociation rapidement, il n'a qu'à délier les cordons de la bourse. »

« À l'image de tous les autres syndicats qui négocient actuellement dans le transport scolaire, nous déplorons que les salarié-es d'Autobus Robert doivent recourir à la grève pour aller chercher leur juste part. Pour nous, la balle est clairement dans le camp de l'employeur et nous allons être aux côtés des travailleuses et des travailleurs jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette juste part », de conclure Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

À propos

Le STTAR-CSN compte 70 membres responsables d'autant de parcours de transport scolaire. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de la Montérégie-CSN regroupe quelque 35 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]