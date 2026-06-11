Négociation coordonnée des RPA - Plusieurs RPA seront en grève entre le 19 et le 25 juin

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Sept résidences privées pour aîné-es (RPA) prenant part à la négociation coordonnée de la CSN seront en grève entre le 19 et le 25 juin. Ce sont plus de 400 travailleuses et travailleurs qui débrayeront pour obtenir les gains de la négociation coordonnée.

Faire grève pour mieux prendre soin des aîné-es

Si les salarié-es doivent se résoudre à exercer leur droit de grève, c'est que la négociation piétine. C'est pour que les échanges progressent que des avis de grève ont été transmis aux gestionnaires des sept RPA. À noter que les services essentiels seront maintenus si des grèves ont lieu. Les avis de grève ont été envoyés à ces résidences :

Manoir St-Augustin, à Gaspé, 19 au 24 juin

Le Duplessis, à Trois-Rivières, 20 au 24 juin

Manoir Les Générations, à Rimouski, 20 au 25 juin

La Roseraie, à Québec, 20 au 24 juin

Murray Manrèse, à Québec, 20 au 24 juin

Jardins Logidor, à Québec, 21 juin

Les Marronniers, à Lévis, 21 juin

« Si les employeurs veulent éviter une nouvelle séquence de grève, il y a une solution simple : régler les négociations. On ne demande pas la lune. Les travailleuses et les travailleurs des RPA veulent juste avoir des conditions de travail décentes pour prendre soin des aîné-es. Il faut que les grands propriétaires de RPA comprennent : ils doivent piger dans leurs profits pour payer leurs salarié-es comme du monde », explique la porte-parole du secteur des RPA à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Marlène Ross.

Plus de la moitié des RPA ont réglé

Plus de la moitié des RPA qui prennent part à la ronde de négociation coordonnée de la CSN ont obtenu une entente. Parmi les gains, mentionnons une augmentation salariale au minimum de 16,5 % sur 4 ans, une bonification de la retraite et des mesures locales selon les résidences. Toutefois, certains employeurs tardent à accorder les gains de la négociation coordonnée, notamment pour ce qui est des cinq résidences du groupe Cogir.

« Dans trop de RPA, les travailleuses et les travailleurs doivent prendre soin des aîné-es au quotidien avec un salaire sous la barre des 20 $ l'heure. Comment voulez-vous attirer et retenir le personnel avec des conditions aussi difficiles? Les employeurs sont bien bons pour déplorer la grève, mais pas mal moins proactifs pour donner de bonnes conditions à leurs employé-es. Il est temps que ça change! », poursuit la vice-présidente de la FSSS-CSN, Lucie Longchamp.

À propos de la négociation coordonnée des RPA de la CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es œuvrant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, la création d'une mutuelle de formation, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]