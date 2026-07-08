Grève des employé-es municipaux des Îles-de-la-Madeleine : le syndicat demande la conciliation

CAP-AUX-MEULES, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La rencontre de négociation vendredi dernier n'ayant pas permis d'arriver à une entente, le Syndicat des employé-es municipaux des Îles-CSN a fait parvenir une demande de conciliation au ministère du Travail.

Compte tenu des offres salariales déposées par la municipalité vendredi - supérieures d'à peine 1,5 %, pour la durée entière de la convention, à ce que les membres avaient massivement rejeté en assemblée générale - , les journées de grève prévues les 14, 15 et 16 juillet prochains sont donc maintenues, à moins d'en arriver à une entente d'ici là.

Ayant obtenu toutes les données pertinentes au sujet de la masse salariale des cadres et des employé-es non syndiqués de la municipalité à la suite d'une demande d'accès à l'information, le président du syndicat, Gilles Turbide, tient à corriger certaines affirmations erronées transmises par la municipalité la semaine dernière.

« Entre 2020 et 2025, la masse salariale des cadres a doublé, accaparant maintenant près de 6 millions de dollars, soutient le dirigeant syndical. Le nombre de cadres a considérablement augmenté, comme nous l'observons depuis plusieurs années. Toujours selon les informations fournies par la municipalité, on compte un cadre pour deux employé-es syndiqués à temps complet. »

Plusieurs municipalités comparables de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ont également consenti des augmentations salariales bien plus généreuses que ce que la municipalité des Îles-de-la-Madeleine offre à ses employé-es.

« Les employé-es municipaux de Percé ont obtenu 18,5 % sur cinq ans. À Chandler, c'est 20,5 % pour la même période. Carleton-sur-Mer a signé une convention qui inclut des augmentations de 19,8 %. Règlement similaire à Gaspé, 19,6 % sur cinq ans, même si les salaires sont déjà de 5 à 38 % supérieurs à ceux des Îles pour des postes comparables », énumère le vice-président du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Nolan Boudreau.

Le syndicat et la CSN soulignent qu'ils demeurent entièrement disposés à négocier. « La municipalité doit entendre le message de ses salarié-es, insiste cependant la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Josée Dubé. En juin, ils ont rejeté à 97 % des offres patronales fort similaires à celles que la municipalité a redéposées vendredi. Les deux journées de grève de la semaine dernière ne semblent pas avoir changé l'attitude de la direction. Si on veut éviter la grève la semaine prochaine, la municipalité doit faire son bout de chemin! »

Le Syndicat des employé-es municipaux des Îles-CSN représente 175 salarié-es de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Il est affilié au Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et à la Fédération des employées et employés de services publics. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]