Négociation dans les établissements de détention provinciaux - Adoption de l'hypothèse de règlement par les agentes et agents de la paix en services correctionnels du Québec

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - L'hypothèse de règlement conclue entre le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ-CSN) et le gouvernement a été adoptée par les agentes et agents en services correctionnels du Québec.

Après plusieurs présentations dans tous les établissements de détention du Québec, c'est dans une proportion de 78 % que les membres ont adopté cette hypothèse de règlement émise par un conciliateur. Rappelons que les agentes et agents de la paix en services correctionnels du Québec étaient sans contrat de travail depuis le 1er avril 2023 et qu'une entente de principe avait été rejetée en juin 2025 par les membres.

Du 15 juin au 6 juillet 2026, les représentants syndicaux du SAPSCQ-CSN se sont déplacés dans chacun des 18 établissements de détention du territoire québécois pour présenter à leurs membres le contenu de cette hypothèse de règlement et permettent à ceux-ci de se prononcer par vote sur l'issue de cette entente.

La nouvelle convention collective, qui s'échelonnera sur six ans, soit jusqu'au 31 mars 2029, prévoit notamment l'accès aux heures supplémentaires volontaires rémunérées à taux double durant les fins de semaine, lors de périodes ciblées. Ce gain important pour les syndiqué-es se veut une solution pour diminuer le « temps supplémentaire obligatoire ».

Aucune entrevue ne sera accordée pour le moment.

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics de la Confédération des syndicats nationaux depuis 2006. Il représente plus de 2 800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 350 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Caroline Cyr, Information-CSN, 514 968-6816