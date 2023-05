Négociation chez General Dynamics - Des gains qui passeront à l'histoire

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 14 mai 2023 /CNW/ - Les membres du Syndicat national des produits chimiques de Valleyfield-CSN (SNPCV - CSN) étaient réunis ce dimanche en assemblée générale afin de se prononcer sur une entente de principe survenue récemment entre les parties. Au terme de l'assemblée, c'est dans une proportion de 88 % que les membres ont entériné ce renouvellement de convention collective assorti de nombreux gains syndicaux d'une grande ampleur.

Les quelque 350 travailleuses et travailleurs de l'usine verront notamment leur salaire être haussé de manière substantielle, puisque leur nouveau contrat de travail collectif prévoit des hausses dépassant le 25 % sur une période de 5 ans. En outre, les gains réalisés par les salarié-es couvrent pratiquement l'ensemble des matières abordées dans la convention collective. Ainsi, des gains majeurs ont été obtenus, puisque, notamment, les vacances et la contribution de l'employeur aux assurances et aux retraites ont été sensiblement bonifiées.

C'est donc avec énormément d'enthousiasme que le président du SNPCV-CSN, Jean-Sébastien Neiderer, a accueilli le résultat obtenu lors de l'assemblée. « Nous étions conscients que le rapport de force était de notre côté cette fois-ci et notre préparation à l'aube de la négociation a été exemplaire. Toutefois, ce qui a fait pencher la balance, en définitive, c'est l'appui indéfectible de nos membres tout au long du processus et leur mobilisation de tous les instants. Le succès obtenu aujourd'hui, nous le devons avant tout au fait que nos membres ont été, dès le début, unis, solidaires et mobilisés », s'est exclamé avec fierté M. Neiderer.

Pour sa part, M. Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, estime que « le SNPCV-CSN a réussi à merveille à capitaliser sur une conjoncture qui, pour une première fois depuis longtemps, nous est particulièrement favorable. Par exemple, les clauses touchant la retraite, les vacances et les assurances n'avaient pas été bonifiées depuis 25 ans chez General Dynamics. Pour moi, les gains obtenus par ce syndicat nous serviront de levier partout où nous négocions actuellement au Québec ».

Quant à Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, « le succès du SNPCV-CSN démontre que lorsque les membres d'un groupe sont tissés serrés, qu'ils pensent et qu'ils agissent de manière collective, tous les espoirs sont permis. De tout temps, les travailleuses et les travailleurs ont réussi à faire plier les patrons les plus récalcitrants lorsqu'ils étaient confrontés à la solidarité collective. Les nombreux gains réalisés par ce syndicat doivent faire école et servir d'exemple à l'ensemble des organisations syndicales de notre région ».

À propos

Le Syndicat national des produits chimiques de Valleyfield (SNPCV - CSN) est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui compte plus de 20 000 membres.

Il fait également partie du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN), qui dénombre plus de 32 000 adhérents issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, dans la région.

Fondée en 1921, la CSN est composée de près de 1 600 syndicats et réunit quelque 300 000 travailleuses et travailleurs, rassemblés sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations ainsi que selon leur région, dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération de l'industrie manufacturière (FIM–CSN)

Renseignements: Marc Thibault-Bellerose, conseiller syndical SAMVR-CSN, [email protected] ou 450 801-9651