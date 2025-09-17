Négociation avec les employés non brevetés affiliés à la CSN - La STQ dépose une offre bonifiée

QUÉBEC, le 17 sept. 2025 /CNW/ - À la suite d'une journée de conciliation tenue aujourd'hui, la Société des traversiers du Québec (STQ) a déposé une offre globale bonifiée auprès des employés non brevetés affiliés à la CSN.

L'offre globale est conforme aux autres règlements intervenus avec les employés représentés par le syndicat des Métallos et ayant signé leurs conventions collectives en juin et juillet dernier.

Cette offre, si elle est acceptée, permettra une bonification des conditions de travail avec des hausses salariales totalisant 17,4 % sur une période de cinq ans, soit de 2023 à 2028. Il s'agit d'une offre gagnant-gagnant et qui respecte la capacité de payer des Québécois.

La STQ réaffirme sa volonté de parvenir à des ententes négociées le plus rapidement possible.

