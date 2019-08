Négociation au Collège Jean de La Mennais - Le syndicat rejette l'offre de l'employeur

LA PRAIRIE, QC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale hier, les membres du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Jean de La Mennais-CSN (SEECJLM-CSN) ont rejeté à 81 % l'offre qualifiée de finale et globale de leur employeur.

« La balle est désormais dans le camp de l'employeur. Nos négociations achoppent notamment sur la question de la lourdeur de la tâche éducative des enseignantes et enseignants du secondaire, sur l'amélioration des conditions de pratique au primaire et sur nos assurances collectives. Nous espérons que l'employeur a compris notre message clair et que celui-ci soumettra prochainement une nouvelle offre répondant réellement aux besoins que nous avons exprimés », déclare Mathieu Boutin, président du SEECJDLM-CSN.

« Les négociations s'étirent depuis près d'un an et nous sommes d'avis que d'amorcer cette nouvelle année scolaire avec une nouvelle convention collective serait bénéfique pour tout le monde », d'ajouter Léandre Lapointe, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) et responsable du regroupement privé.

« Nous réitérons l'appui de tous les syndicats du Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) aux enseignantes et enseignants et nous serons à leurs côtés jusqu'à l'obtention de leur nouveau contrat de travail », de conclure Annette Herbeuval, présidente du CCM-CSN.

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Jean de La Mennais-CSN représente environ 90 enseignantes et enseignants affiliés à la FNEEQ-CSN. La FNEEQ-CSN regroupe près de 35 000 membres dans les cégeps, les universités et les établissements d'enseignement privés. Elle est l'organisation la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. Le Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) regroupe environ 35 000 membres, issus des secteurs privé et public, sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

