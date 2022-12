MONTRÉAL, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les comités patronaux de négociation des commissions scolaires Crie et Kativik (CPNCSC et CPNCSK) viennent de déposer leurs demandes à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et à l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ). Le président de l'AENQ-CSQ, Larry Imbeault, constate que « le gouvernement ignore les besoins du personnel de soutien scolaire du Nord québécois, ce n'est pas une raison pour nous servir le même plat froid qu'en 2019 ».

Demandes du CPNCSC et du CPNCSK

Les CPN du Nord veulent principalement la même chose que ceux du Sud, mais certaines demandes ne correspondent pas aux réalités des milieux nordiques. Ils veulent pallier ou atténuer la rareté de main d'œuvre en traitant par exemple de cumul de postes ou en revoyant les dispositions octroyant des congés, des libérations syndicales ou autres absences, les dispositions encadrant les heures et la semaine de travail ainsi que le temps supplémentaire. Ils veulent également revoir certaines dispositions touchant au régime d'assurances salaire à la période d'essai et limiter les mouvements de personnel. Ce ne sont que certains exemples de la vision des CPN à l'aube de cette négociation.

Ces CPN disent vouloir favoriser l'attraction et la rétention du personnel de soutien scolaire. Nous pensons que plusieurs demandes auront l'effet contraire et feront augmenter la pénurie de personnel au Nord.

Demandes de la FPSS-CSQ : Améliorer la qualité des emplois du personnel de soutien scolaire

Le personnel de soutien scolaire représente 40 % des personnes travaillant dans les écoles de la province. Que ce soit le personnel administratif, manuel, technique, paratechnique ou des services directs aux élèves, ces personnes contribuent à l'éducation en appuyant le travail du personnel enseignant, professionnel et de direction. Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, déclare « sans le personnel de soutien scolaire, les écoles et les centres ne pourraient pas fonctionner, les offres patronales ne reflètent pas notre importance et notre apport essentiel en éducation. Nous sommes des incontournables ».

Le problème de la pénurie de personnel représente un enjeu majeur pour les membres de la FPSS-CSQ. Nous réclamons des mesures bien précises pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel. « Cela passe par des emplois de qualité avec des postes à temps complet, la valorisation de tous les emplois de soutien scolaire et la conciliation famille-travail. Il fallait des gestes concrets de la part du gouvernement pour régler ces problèmes et il les a complètement ignorés » indique Éric Pronovost.

Les rencontres débuteront en janvier

Les rencontres de notre équipe de négociation pour les commissions scolaires avec celles du CPNCSC et du CPNCSK débuteront au mois de janvier prochain. Les dates précises ne sont pas encore déterminées. M. Imbeault conclut « nous aurons l'occasion de leur démontrer l'urgence d'améliorer les conditions de travail du personnel de soutien scolaire, il sera essentiel que la partie patronale soit à l'écoute ».

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 catégories d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte plus de 36 500 membres.

Profil de l'AENQ-CSQ

L'AENQ-CSQ est une association syndicale qui regroupe le personnel enseignant et le personnel de soutien scolaire des commissions scolaires Crie et Kativik et le personnel enseignant de deux écoles attikameks, en plus des travailleuses et travailleurs de deux centres de la petite enfance (CPE) d'Eeyou Istchee. Elle compte plus de 2 000 membres travaillant dans les neuf communautés cries d'Eeyou Istchee et les quatorze communautés inuites du Nunavik, ainsi qu'à Wemotaci, Opitciwan, Montréal, Gatineau et Saint-Jérôme. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Renseignements: Martin Cayouette, Conseiller aux communications et à la mobilisation, [email protected], 514 346-6934