Ne soyons #JamaisIndifférents face aux enjeux sociaux

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal annonce aujourd'hui le lancement de sa campagne 2019 sous le thème #JamaisIndifférents afin de sensibiliser la population aux enjeux sociaux qui passent souvent inaperçus. Centraide veut attirer l'attention sur des enjeux, comme le décrochage scolaire, l'insécurité alimentaire, l'isolement social et l'itinérance.

Lancée ce midi lors de la Marche Centraide aux 1 000 parapluies à laquelle participaient des dizaines de milliers de personnes, cette campagne vise à rappeler l'importance de soutenir Centraide. Grâce à l'appui des donateurs, quelque 350 organismes pourront offrir des services aux personnes vulnérables et apporter des changements concrets et durables dans leur vie.

« Les 615 000 personnes à faible revenu de Montréal, de Laval et de la Rive-sud rempliraient 29 fois le Centre Bell. Cependant, les enjeux sociaux peuvent être faciles à ignorer. C'est pourquoi nous lançons une grande campagne de sensibilisation sous le thème #JamaisIndifférents. Nous voulons attirer l'attention sur les questions liées à la pauvreté et sur la façon dont les gens peuvent s'impliquer. C'est en agissant ici, avec cœur que nous briserons le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale », a affirmé Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

« La pauvreté touche trop de gens. Elle a des répercussions aujourd'hui et sur les générations futures. Il est essentiel que chacun contribue à ce grand mouvement d'entraide qu'est Centraide au bénéfice de toute notre communauté », a souligné Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec, qui copréside la campagne avec Andrew Lutfy, président et chef de la direction du Groupe Dynamite et de Carbonleo. « Toute personne doit avoir la possibilité de développer son plein potentiel. C'est en faisant confiance à Centraide, l'expert en investissement social, que nous pourrons aider les personnes vulnérables à surmonter les obstacles », a ajouté M. Lutfy.

Une nouvelle couleur pour attirer l'attention

Pour sa campagne 2019, Centraide a notamment pu compter sur un partenariat avec Pantone® (Pantone Color Institute™) pour créer #JamaisIndifférents, une couleur conçue spécialement pour mettre en lumière les enjeux locaux de la pauvreté. Elle vise à attirer l'attention sur les milliers de personnes qui en subissent les conséquences. Cette couleur vibrante, qui sort de l'ordinaire, habillera le Grand Montréal cet automne. Elle représente une invitation à agir pour changer les choses, une façon de rendre les enjeux sociaux plus visibles, concrets et de s'assurer que, face à eux, nous ne soyons #JamaisIndifférents.

La campagne Centraide se déroulera jusqu'à la fin décembre. Les gens sont invités à visiter le centraide‑mtl.org pour donner ou en apprendre davantage.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57 000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et plus de 22 000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

