Ne pas conduire quand on a consommé : une décision simple qui peut tout changer

Semaine québécoise de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souligne la Semaine québécoise de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, qui se déroule du 16 au 22 mars. Cette semaine est l'occasion de rappeler que la conduite avec les facultés affaiblies demeure une préoccupation majeure, en matière de sécurité routière, et qu'elle continue de faire beaucoup trop de victimes sur les routes du Québec.

Malgré les lourdes conséquences judiciaires, financières et humaines qui y sont associées, la conduite avec les facultés affaiblies demeure l'une des principales causes de collisions sur nos routes. Chaque année, en moyenne, 28 % des décès survenus sur la route sont liés à l'alcool au volant. Cela représente 100 personnes tuées annuellement, auxquelles s'ajoutent 190 autres personnes qui, elles, sont blessées gravement.

Derrière ces chiffres, il y a des vies brisées. Derrière chaque victime, il y a des parents, des enfants, des conjoints, des amis, des collègues : autant de personnes profondément marquées par un drame évitable. Les conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies ne pèsent pas que sur la conductrice ou le conducteur fautif; elles se répercutent sur l'ensemble de la collectivité.

Pourtant, il aurait suffi d'une décision différente pour changer le cours des choses : choisir de ne pas prendre le volant après avoir consommé. Une décision simple, mais déterminante. Planifier son retour en désignant un conducteur ou une conductrice qui ne boira pas, utiliser le transport en commun, faire appel à un service de raccompagnement ou à un taxi, ou dormir sur place sont autant de moyens simples et efficaces de protéger sa vie et celle des autres.

Citation :

« En cette Semaine québécoise de prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, je tiens à rappeler que chaque citoyen et citoyenne a un rôle essentiel à jouer. Ensemble, nous pouvons déjouer les statistiques et contribuer à la réduction du nombre de décès et de blessés graves sur nos routes. Si vous consommez, ne conduisez pas. Si vous voyez que l'un ou l'une de vos proches s'apprête à prendre le volant après avoir consommé, intervenez. Il n'y a aucune excuse, seulement des vies à préserver. »

Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

La conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes de collisions au Québec.

Chaque année, en moyenne, de 2019 à 2023, l'alcool au volant a entraîné : le décès de 100 personnes (28 % des personnes tuées annuellement); des blessures graves chez 190 personnes (15 % des personnes blessées gravement annuellement).

Au cours de la même période, la présence de drogues ou de médicaments a été décelée chez 43 % des conductrices et conducteurs tués ayant subi un test. Le cannabis a été la drogue la plus souvent dépistée (22 % des conductrices et conducteurs tués ayant subi un test).

Selon un sondage effectué par la SAAQ en 2023 : 43 % des répondantes et répondants ont déclaré avoir conduit un véhicule, au cours des 12 mois précédents, après avoir pris au moins une consommation d'alcool dans les 4 heures précédant leur départ; 5 % des répondantes et répondants ont déclaré avoir conduit un véhicule, au cours des 12 mois précédents, après avoir pris du cannabis dans les 4 heures précédant leur départ.

Même en quantité modérée, la consommation d'alcool ou de cannabis augmente le risque d'être impliqué dans une collision. Le risque d'accident mortel est 4,5 fois plus élevé chez un conducteur dont l'alcoolémie se situe entre 50 et 80 mg/100 ml (0,05) que chez un conducteur qui n'a pas bu.

Les sanctions pour conduite avec les facultés affaiblies (par l'alcool ou par la drogue) sont sévères : peine d'emprisonnement, casier judiciaire, amende, périodes d'interdiction de conduire, etc.

Les solutions de rechange, pour leur part, sont simples et nombreuses. On peut, par exemple : faire appel à une conductrice ou à un conducteur désigné; utiliser le transport en commun; prendre un taxi; recourir à une entreprise comme Uber, Lyft, etc.; recourir à un service de raccompagnement; dormir chez son hôte.



On est tous responsables de notre conduite.

Liens connexes :

Alcool au volant

Drogues et médicaments

Source :

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SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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