La sélection de nouveaux produits irrésistibles et audacieux du menu matinal de Wendy's met à l'honneur les favoris de la marque, notamment :

Le déjeuner Baconator MD : Une galette de saucisse carrée grillée accompagnée de deux tranches de fromage, de six tranches de bacon croustillant fumé au bois de pommier cuit au four chaque jour dans tous les restaurants, d'un œuf canadien de catégorie A fraîchement cassé, le tout recouvert d'une sauce hollandaise chaude au fromage suisse dans un petit pain grillé de qualité supérieure. Personne ne se demandera où se trouve le bacon après avoir croqué dans ce sandwich déjeuner.

Le croissant avec œufs, fromage suisse et choix de bacon ou saucisse : Un œuf canadien de catégorie A fraîchement cassé avec, au choix, une galette de saucisse carrée grillée ou du bacon fumé au bois de pommier cuit au four le tout recouvert d'une savoureuse sauce au fromage suisse sur un croissant. Nos croissants au beurre comptent 120 couches feuilletées si délicieuses que les Canadiens ne sauteront plus jamais le déjeuner.

Un œuf canadien de catégorie A fraîchement cassé avec, au choix, une galette de saucisse carrée grillée ou du bacon fumé au bois de pommier cuit au four le tout recouvert d'une savoureuse sauce au fromage suisse sur un croissant. Nos croissants au beurre comptent 120 couches feuilletées si délicieuses que les Canadiens ne sauteront plus jamais le déjeuner. Le Frosty-ccino : Le Frosty-ccino de Wendy's est un mélange de café infusé à froid et du légendaire Frosty MD au chocolat ou à la vanille fait de produits laitiers canadiens, servi sur glace. Offert toute la journée, il s'avère un remontant parfait pour commencer la journée ou dynamiser vos après-midis.

Les pommes de terre assaisonnées : Le temps est venu de dire adieu aux patates rissolées graisseuses pour savourer ces pommes de terre enrobées d'un mélange d'épices, servies croustillantes et bien chaudes chaque matin.

Wendy's continue de faciliter la vie des habitués en leur permettant de commander des repas fraîchement préparés et appétissants par l'application mobile de Wendy's, qui donne aussi accès à des offres et à des promotions d'un simple mouvement de doigt. Les consommateurs utilisant l'application Wendy's n'ont jamais à attendre en file. Qui a dit que le déjeuner ne pouvait pas être livré ? Si les gens préfèrent le déjeuner au lit, des fournisseurs comme SkipTheDishes et UberEats peuvent livrer chaque jour les déjeuners chauds et prêts à manger de Wendy's.

Pour consulter le menu ou trouver un restaurant près de chez vous, visitez order.wendys.com/location.

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État de l'Ohio. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD », qui demeure à ce jour le principe directeur du système chez Wendy's.La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé***, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants dans le monde dans le but de devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/franchising.

Visitez www.wendys.ca et www.squaredealblog.com pour plus d'informations et suivez-nous @wendyscanada sur Twitter et Instagram et sur Facebook à www.facebook.com/WendysCanada .

*Les heures et la participation peuvent varier selon le restaurant.

**Aucun achat requis. Limite d'un café par personne.

***Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska et au Canada.

SOURCE Wendy's Restaurants of Canada

Renseignements: Michaela DiMarcantonio, Ketchum, Email: [email protected]