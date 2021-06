Navette fluviale - La Ville de Montréal annonce la reprise des navettes fluviales entre le parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a autorisé hier l'octroi d'un contrat à l'entreprise Croisières Navark afin de reprendre le service estival de navette fluviale entre le parc de la Promenade-Bellerive, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et l'Île Charron, qui avait dû être interrompu en 2020 en raison des mesures sanitaires mises en place en réponse à la pandémie. Ce service, fort apprécié et dont la popularité n'a cessé de croître au cours des dernières années, permet un lien de transport actif et collectif entre deux grands parcs de l'Est de Montréal, dont le parc national des Îles-de-Boucherville, de la SÉPAQ.

« Le retour de la navette était très attendu, après un an d'absence, et avec raison! Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nouveau ce service aux Montréalaises et aux Montréalais, d'autant plus qu'il s'agit de la seule option disponible pour rejoindre le parc national des Îles-de-Boucherville autrement qu'en voiture. La navette, en plus de contribuer directement à l'expérience, est donc une option de déplacement verte et durable! » a déclaré Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au sein du comité exécutif, tout en soulignant la volonté d'assurer la reprise du service de navettes entre le Vieux-Port et le Parc Jean-Drapeau, dès que possible.

« Je suis très heureuse de pouvoir confirmer le retour de la navette fluviale cet été. Il s'agit d'un élément incontournable de l'offre récréotouristique de l'Est de Montréal et, encore plus spécifiquement, de notre arrondissement. Ce service est profondément ancré dans les habitudes des citoyennes et des citoyens. Il encourage l'activité physique en favorisant l'accès à davantage d'options pour les cyclistes et les adeptes de randonnée, en plus de mettre en valeur des espaces verts remarquables pour toute la région métropolitaine, tel que le magnifique parc de la Promenade-Bellerive, qui est un joyau dans l'Est », a mentionné Suzie Miron, conseillère du district de Tétreaultville et présidente du conseil municipal.

Le service sera en vigueur les fins de semaine et jours fériés, de 10 h à 17 h, du 1er juillet au 6 septembre 2021. Le trajet, d'une durée de 20 minutes, coûtera 5 $ par passage pour les adultes, 2,50 $ pour les enfants de 6 à 11 ans, et sera gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

L'octroi du contrat est conditionnel à la conclusion d'une entente avec la Ville de Longueuil pour occuper le quai. L'entente doit être signée dans les prochains jours.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

