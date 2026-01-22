ORLANDO, Fla., 22 janvier 2026 /CNW/ - NAVEE, marque mondiale de mobilité intelligente, présente ses dernières innovations, les chariots de golf Eagle F1X et Birdie 5X, au PGA Show 2026. Ces produits montrent dans quelle mesure NAVEE dépasse les limites de la mobilité à courte distance, apportant une technologie intelligente et un design basé sur des scénarios dans les espaces de golf et de loisirs en plein air.

Chariot de golf NAVEE Eagle F1X

Le PGA Merchandise Show est le premier événement mondial de l'industrie du golf. Il rassemble les plus grandes marques, les médias et les professionnels pour présenter les innovations, définir les tendances et façonner l'avenir du golf.

Le chariot Eagle F1X combine un design inspiré des voitures de course de F1 avec des fonctions intelligentes avancées. Il offre une vision IA et un suivi automatique intelligent par UWB, et combine AI + GPS pour l'évitement intelligent des obstacles. Avec plus de 40 000 cartes de parcours mondiales, un écran tactile couleur de 5,5 pouces et un rappel en un seul clic dans un rayon de 150 mètres, l'Eagle F1X donne aux golfeurs des informations sur les distances en temps réel et assure un contrôle sans effort. Avec un poids de seulement 15 kg et un pliage en 3 secondes, il offre performance et portabilité dans un ensemble élégant.

L'Eagle F1X a déjà attiré l'attention du secteur. Présenté pour la première fois au CES 2026, il a été reconnu par The Gadgeteer et Yanko Design comme le meilleur du CES, reflétant ainsi l'engagement de NAVEE en faveur du design et de la mobilité intelligente.

Le Birdie 5X met l'accent sur l'utilisation mains libres et la commodité d'un appareil compact. S'inspirant du premier chariot de golf électrique de la marque, la série Birdie 3 lancée en septembre 2025, son mode de suivi automatique est désormais plus réactif. Le suivi automatique par UWB maintient une distance de 2 à 8 mètres, en s'adaptant automatiquement au rythme du golfeur. Avec une batterie de 220 Wh, le Birdie 5X peut effectuer 36 trous en une seule charge, tandis que son système de roues 4+1 et ses deux moteurs de 130 W (250 W en crête) garantissent la stabilité sur les fairways, le sable, la boue et les pentes jusqu'à 25°.

« L'objectif de NAVEE est d'intégrer une technologie intelligente au golf et à d'autres activités de plein air, afin de permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leur jeu tout en améliorant la commodité et les performances », a déclaré Jian Lu, PDG de l'entreprise.

S'appuyant sur des années d'expertise dans le domaine de la mobilité intelligente et des systèmes de suspension de pointe, NAVEE dispose d'un avantage naturel pour pénétrer de nouveaux secteurs. L'entreprise s'appuie aujourd'hui sur ces points forts pour proposer plus que du transport, en apportant intelligence et fiabilité au golf et à d'autres applications récréatives.

À propos de NAVEE

NAVEE est une marque mondiale de mobilité intelligente axée sur l'ingénierie de systèmes et l'intégration de technologies intelligentes. Tirant parti d'une conception de qualité automobile, de systèmes de suspension évolués et de technologies de commande fondées sur l'intelligence artificielle, NAVEE développe des produits haute performance pour soutenir une mobilité plus durable et adaptable dans des scénarios urbains, récréatifs et extérieurs partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site https://naveetech.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862525/F1X.jpg

SOURCE NAVEE

CONTACT : [email protected]