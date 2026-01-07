LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /CNW/ - NAVEE, un chef de file de l'innovation en mobilité intelligente, a dévoilé au CES® 2026 une gamme diversifiée comprenant la trottinette électrique UT5 Ultra X, le chariot de golf Eagle F1X et la moto hors route Storm X Pro, soulignant comment ses technologies de mobilité de base s'étendent à un plus large éventail de scénarios en extérieur.

NAVEE au CES 2026

L'UT5 Ultra X, la première trottinette électrique au monde au design inspiré des supercars, établit une nouvelle norme audacieuse en matière de mobilité électrique haute performance. Conçue comme une trottinette tout-terrain, elle offre une accélération extrême de 0 à 19 km/h en seulement 1,98 seconde, grâce à un système à double moteur de 2 400 W ×2, et atteint une vitesse de pointe de 70 km/h.

Le chariot de golf électrique Eagle F1X est le deuxième modèle de la marque après le lancement de son premier chariot de golf électrique, la série Birdie 3, en septembre 2025. Il intègre la vision artificielle, la technologie UWB et la navigation GPS, avec un accès à plus de 40 000 cartes de parcours. Ces capacités permettent d'éviter les obstacles de manière intelligente et de suivre automatiquement le parcours, ce qui témoigne de l'expansion continue de NAVEE dans un nouveau segment de l'industrie et de l'extension de son expertise en matière de mobilité dans le domaine du golf et des loisirs de plein air.

La moto tout-terrain Storm X Pro marque l'entrée de NAVEE dans la catégorie tout-terrain haute performance, élargissant ainsi son portefeuille de produits au-delà de la mobilité urbaine. Conçue pour offrir d'excellentes performances tout en restant accessible à un large éventail de pilotes, elle offre une maniabilité et une fiabilité à toute épreuve sur les terrains difficiles, ce qui permet de vivre diverses expériences de conduite en plein air.

« NAVEE s'engage à créer des solutions de mobilité polyvalentes qui répondent aux besoins des différents modes de vie », déclare Jian Lu, PDG de NAVEE. « Grâce à une innovation continue, nous nous efforçons d'élargir notre gamme de produits tout en proposant des solutions durables et performantes qui inspirent les utilisateurs et leur donnent les moyens d'agir. »

NAVEE continuera à soutenir la mobilité intelligente et performante et à s'étendre à des applications extérieures plus larges, créant un écosystème de produits complet pour prendre en charge un large éventail de cas d'utilisation et d'environnements.

NAVEE a également dévoilé d'autres produits au CES 2026, notamment un chariot électrique, les trottinettes électriques de la gamme NT et la voiture volante WaveFly. Des images et de plus amples informations sont disponibles dans le dossier de presse de NAVEE.

À propos de NAVEE

NAVEE est une marque mondiale de mobilité intelligente axée sur l'ingénierie de systèmes et l'intégration de technologies intelligentes. Tirant parti d'une conception de qualité automobile, de systèmes de suspension évolués et de technologies de commande fondées sur l'intelligence artificielle, NAVEE développe des produits haute performance pour soutenir une mobilité plus durable et adaptable dans des scénarios urbains, récréatifs et extérieurs partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez https://naveetech.us/.

