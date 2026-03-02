Kevin Garnett, légende de la NBA, est l’ambassadeur de NAVEE pour les Amériques

IRVINE, Californie, 2 mars 2026 /CNW/ - NAVEE, marque mondiale de mobilité intelligente, a annoncé aujourd'hui que le membre du Basketball Hall of Fame Kevin Garnett a été nommé Ambassadeur de la marque pour les Amériques. Ce partenariat reflète une volonté commune de repousser les limites, d'accepter le progrès et de vivre sans limites.

NAVEE ne se limite plus au transport urbain traditionnel, se positionnant au croisement des technologies intelligentes, des écosystèmes extérieurs et de la mobilité nouvelle génération. Qu'il s'agisse d'organiser son récent événement de lancement de marque dans la Silicon Valley ou de présenter des innovations sur des plateformes technologiques mondiales comme CES, NAVEE continue de se projeter vers une façon plus intelligente, connectée et exploratoire de se déplacer dans le monde physique.

L'héritage de Kevin Garnett dépasse largement les frontières du basketball. Reconnu pour son intensité, son authenticité et sa quête éperdue de l'excellence, Garnett incarne depuis longtemps l'état d'esprit d'un pionnier. Sa conception de la vie et son professionnalisme sont en parfaite adéquation avec la conviction de NAVEE selon laquelle le mouvement, ce n'est pas seulement aller d'un point A à un point B, mais c'est découvrir de nouvelles possibilités et dépasser les limites perçues.

« Kevin représente un rare mélange de force, de curiosité et d'avancée », a déclaré Polo Huang, vice-président de NAVEE. « Au fur et à mesure de notre développement dans les Amériques, NAVEE construit une marque qui relie la mobilité haute technologie à l'exploration en plein air et à la réflexion tournée vers l'avenir. Kevin est le partenaire naturel à l'écriture de ce prochain chapitre. »

En tant qu'ambassadeur de la marque pour les Amériques, Garnett collaborera avec NAVEE sur le narratif de la marque, les initiatives culturelles et les projets futurs qui mettent en valeur l'exploration, l'innovation et l'évolution des relations entre les personnes, la technologie et la mobilité.

« J'ai toujours pensé que grandir, c'était sauter dans l'inconnu », a déclaré Kevin Garnett. « NAVEE repousse les limites de la mobilité en utilisant la technologie pour aider les gens à explorer davantage et à bouger plus intelligemment. Cet état d'esprit a trouvé un écho en moi, et je suis enthousiaste à l'idée d'y participer. »

NAVEE voit bien plus loin que la mobilité urbaine et envisage des scénarios de plein air et de style de vie en combinant ingénierie avancée, conception réfléchie et technologie tournée vers l'avenir pour remodeler la façon dont les gens s'approprient le mouvement.

Le partenariat avec Garnett souligne la volonté à long terme de NAVEE de mettre en avant la pertinence culturelle, l'innovation technologique et une vision globale de l'avenir de la mobilité.

À propos de NAVEE

NAVEE est une marque mondiale de mobilité intelligente axée sur l'ingénierie de systèmes et l'intégration de technologies intelligentes. Tirant parti d'une conception de qualité automobile, de systèmes de suspension évolués et de technologies de commande fondées sur l'intelligence artificielle, NAVEE développe des produits haute performance pour soutenir une mobilité plus durable et adaptable dans des scénarios urbains, récréatifs et extérieurs partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez https://naveetech.us/.

