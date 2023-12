OTTAWA, ON, le 22 déc. 2023 /CNW/ - NAV CANADA est devenue le premier fournisseur de services de navigation aérienne au monde à signer une entente avec le père Noël pour lui accorder un statut prioritaire dans la nuit du 24 au 25 décembre afin de faciliter la livraison sécuritaire, ordonnée et expéditive de cadeaux.

NAV CANADA s'engage à fournir des technologies de pointe, des systèmes de communication avancés et des techniques modernes et efficaces de consommation de carottes pour faciliter ce vol à grande vitesse qui sert des millions de destinations.

Sur la base de cet accord, le père Noël a installé une antenne ADS-B sur son traîneau et se conforme désormais au mandat canadien de l'ADS-B afin de garantir une distribution de cadeaux sécuritaire, en particulier depuis le pôle Nord. Lorsque nous avons interrogé Rudolph, il nous a répondu : « Nous savons tous que c'est mon nez qui guide le traîneau, mais il est bon de savoir que le personnel de NAV CANADA appuie nos activités grâce à cette technologie formidable. J'ai moi-même supervisé l'installation de l'antenne bidirectionnelle, et vous savez tous que je suis l'expert en navigation. »

« Nous sommes heureux de conclure cet accord historique avec le père Noël. Notre principale priorité demeure la sécurité, et nous utilisons tous les outils à notre disposition dans les sept régions d'information de vol du Canada pour assurer la sécurité de la précieuse cargaison du père Noël d'un océan à l'autre, explique Raymond G. Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA. Les enfants canadiens, qui ont été très sages, méritent de recevoir leurs cadeaux en temps opportun. »

C'est la première fois dans l'histoire que NAV CANADA et le père Noël concluent un accord officiel. NAV CANADA souhaite au père Noël, à Rudolph et à toute l'équipe une joyeuse nuit en toute sécurité.

