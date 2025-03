OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - NAV CANADA est fière d'annoncer qu'elle a été sélectionnée au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale en 2025.

Cette mention au prestigieux Career Directory souligne la vigueur avec laquelle le fournisseur de services de navigation aérienne du Canada promeut un milieu de travail exceptionnel et la prestation de programmes modernes favorisant la croissance, le bien‑être et la réussite de son personnel.

NAV CANADA a figuré sans interruption sur cette liste de 2014 à 2019, et son retour témoigne de son engagement résolu à favoriser une culture d'entreprise positive. Voilà qui atteste de ses efforts constants en vue d'attirer, de perfectionner et de retenir les meilleurs talents, et de promouvoir un environnement de travail inclusif où le personnel se sent soutenu.

NAV CANADA a instauré plusieurs programmes de soutien, dont « Bravo », un programme qui vise à célébrer les contributions et les réalisations des membres du personnel, ainsi que des programmes de mieux‑être axés sur le bien-être global des employées et employés. Elle s'est également dotée d'une stratégie de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance (DEIA) afin de favoriser une culture d'entreprise inclusive.

« En promouvant nos valeurs, nous cherchons à bâtir un milieu de travail où chaque personne peut donner le meilleur d'elle‑même », affirme Diana Kelly, vice‑présidente et chef de la direction des ressources humaines à NAV CANADA. « NAV CANADA s'engage à soutenir les membres de son personnel en favorisant une culture de la bienveillance et en créant un environnement sûr où tout le monde se sent respecté, écouté et apte à s'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel. »

NAV CANADA reste d'ailleurs déterminée à attirer et à retenir les meilleurs talents. À cet effet, elle figure au répertoire de carrières (Career Directory) des meilleurs employeurs, offrant ainsi aux candidates et aux candidats potentiels un bon aperçu de la culture, des valeurs et des avantages qui font d'elle un employeur de choix.

Pour en savoir plus sur les raisons qui ont mené à la sélection de NAV CANADA parmi les meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale en 2025, veuillez consulter ce site.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

Elle est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

